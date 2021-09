Manila Nazzaro è nella squadra di vipponi di Alfonso Signorini che ha fatto il suo ingresso al GF Vip 6 nel corso della prima puntata. Venerdì 17 settembre 2021 arriveranno infatti altri coinquilini, tra cui Giucas Casella, Jo Squillo e Sophie Codegoni di UeD. Chi è già nella Casa di Cinecittà si sta invece già ambientando e tra quelli che più si sono aperti sicuramente la bellissima Manila Nazzaro.

Che a poche ore dall’entrata ha già rivelato di aver fatto un ritocchino estetico per piacersi di più. Ovviamente la bellezza è uno dei tratti distintivi della showgirl oggi 43enne che, non a caso, nel 1999 è stata incoronata la più bella d’Italia. Ma davanti alle telecamere del GF Vip 6 ha confessato di aver rifatto il seno a 25 anni, per la precisione dopo la prima gravidanza, quando, a suo avviso, era diventato un tantino più cadente e la cosa l’ha fatta sentire a lungo insicura.

Manila Nazzaro in lacrime al GF Vip 6

Ma l’intervento non è stato una passeggiata: parlando con Francesca Cipriani, Ainett Stephens e Raffaella Fico Manila Nazzaro ha spiegato che il periodo “post-ritocco” è stato dolorosissimo, tanto che non riusciva neppure ad alzare le braccia. Poco fa un’altra confidenza dolorosa, questa volta a Katia Ricciarelli, anche lei già molto a suo agio al reality di Canale 5 nonostante la differenza d’età con gli altri.





Manila Nazzaro parlava col soprano delle sue vicissitudini sentimentali e ovviamente il discorso è poi caduto sul suo attuale compagno, Lorenzo Amoruso, l’uomo che le ha fatto credere nuovamente come si possa tornare ad amare e fidarsi dell’idea che si possa essere davvero felici. Ma anche uniti nei momenti più dolorosi come l’aborto spontaneo avuto a gennaio scorso. Volevano tanto un bimbo, ma poi lei lo ha perso.

“È arrivato Lorenzo, perché forse non ho mai mollato per quella roba lì, ho sempre pensato che prima o poi sarebbe arrivato che mi avrebbe fatto stare bene – ha detto Manila Nazzaro tra le lacrime – e dico sempre che a volte me lo sono anche meritato forse, a volte dobbiamo farci qualche complimento, quando sento dire a me non succederà più”.