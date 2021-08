Si avvicina la data d’inizio del Grande Fratello Vip. Si parte il 13 settembre in prima serata su Canale 5. Dopo il successo della passata edizione c’è grande curiosità nel capire chi prenderà il posto di Tommaso Zorzi che è stato il vincitore. Arrivano le prime ufficialità sul cast e si accavallano le voci sui possibili partecipanti. Al timone del reality c’è Alfonso Signorini che questa volta non avrà come opinionisti Antonella Elia e Pupo.

Al loro posto due nuove opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Per la Volpe, reduce dall’esperienza di Ogni Mattina si tratterebbe non solo di un ritorno al reality, al quale ha partecipato come concorrente nel 2020. La vera novità, però, è l’approdo di Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis nonché produttrice grazie alla sua SDL che ha sempre dimostrato di non avere peli sulla lingua e di avere il giusto appeal per affrontare il piccolo schermo.

Per quanto riguarda i concorrenti, la prima ufficializzazione è stata quella di Katia Ricciarelli. “Ho accettato perché sono curiosa, controcorrente e voglio portare nella Casa il mio mondo, quello della lirica. Io dico sempre quello che penso, cercando di non offendere nessuno: sono onesta, se qualcuno se la prende mi dispiace, ma bisogna dire la verità e poi sono una che sa difendersi. Vorrei offrire al pubblico che ama il melodramma, e anche a chi non lo conosce, qualche spunto interessante, senza intaccare il mondo che amo, quello della musica. Il melodramma lo abbiamo inventato noi, fa parte della nostra vita”.





Poi è arrivata quella di Sophie Codegoni e di Soleil Sorge. Quindi nelle ultime ore anche quella di Manila Nazzaro. L’ex Miss Itala, felice per aver ottenuto il divorzio e poter finalmente convolare a nozze con la sua dolce metà Lorenzo Amoruso, è stata già protagonista di Temptation Island e inizialmente si è mostrata inizialmente titubante verso la prospettiva di entrare al GF Vip. Ora i suoi dubbi sono stati dissipati e sulla sua pagina Instagram ha postato una foto con una eloquente didascalia: “È solo un arrivederci”.

Anche la pagina social del Grande Fratello ha comunicato la presenza di Manila Nazzaro. Lo ha fatto con un rebus: due mani, un rotolo di lana, un emoji dormiente con alcune z in evidenza e un carro. Basta accostare tutte le parole raffigurate per arrivare al nome della concorrente. Miss Italia nel 1999 e tornata alla ribalta grazie alla sua partecipazione a Temptation Island con il compagno Lorenzo Amoruso, Manila è anche speaker radiofonica di RTL e proprio ai suoi ascoltatori ha dedicato il suo ultimo post.