Manila Nazzaro e Soleil Sorge, le cose sono molto cambiate nelle ultime settimane di GF Vip 6. Non che siano sempre andate d’amore e d’accordo nella Casa ma da quando è entrata Delia Duran il loro rapporto è profondamente cambiato. Col passare dei giorni, l’ex Miss Italia si è molto avvicinata alla moglie di Alex Belli. Le due ‘nuove amiche’ della Casa passano spesso il tempo insieme, tra risate e confidenze.

Nelle ultime ore Manila Nazzaro ha anche risolto “un giallo” su Delia Duran, accusata di aver nascosto qualcosa dentro l’armadio: sembrava che leggesse, da qui il sospetto di un copione. Ma la compagna di Lorenzo Amoruso ha presto affrontato la cosa con la diretta interessata, poi ‘illuminato’ i suoi coinquilini.

Manila Nazzaro, fan infuriati: “Inammissibile e inaccettabile”

“Ho detto a Delia che doveva aiutarmi a svelare un mistero che aleggia in Casa. Anche in confessionale mi chiedono, dunque ho la responsabilità di chiarire questa cosa a tutto il mondo. Le ho chiesto ‘Che cosa fai dentro l’armadio? Cosa c’è? Una lettera… perché già altre volte ti ho visto, poi pure stamattina’. Così lei mi ha detto che potevo anche controllare… Lei mette il copri capricapezzoli, perché il bagno è sempre occupato e dunque li mette dentro l’armadio”, ha svelato Manila Nazzaro.





“Le ho detto scherzando che avevo il dovere di controllare. Ma non c’è niente. Ha tre vestiti lì attaccati. Perché lei non usa il reggiseno. Ma io ridevo”, ha continuato. Ma tornando a Soleil Sorge, ai fan del GF Vip 6 più social non è sfuggita un’uscita di Manila Nazzaro che secondo alcuni varrebbe se non un espulsione almeno di essere ripresa.

Nel 2022 è inammissibile e inaccettabile che Manila&C dicano che Soleil porti sfortuna. Quindi dopo il suicidio di Mia Martini è d’obbligo che qualcuno fermi tutto questo. Questo non è spettacolo è horror. @GrandeFratello @alfosignorini @SBruganelli @AdrianaVolpeTV pic.twitter.com/jNxOyZuJbW January 30, 2022

Fernanda lessa quando aveva fatto gli scongiuri contro Antonella in diretta l’avevano massacrata.. faranno lo stesso con Manila e Nathaly??? #gfvip January 30, 2022

Finita la scorsa diretta del GF Vip 6, riporta il sito Funweek, Manila Nazzaro avrebbe fatto “gli scongiuri” contro Soleil, come a dire che l’influencer porti sfortuna. Un atteggiamento “inammissibile e inaccettabile” che a molti ha riportato alla mente quanto accaduto nella scorsa edizione, quando Fernanda Lessa fece una sorta di “preghiera” per allontanare le negatività che a suo dire Antonella Elia portava nella Casa creando un putiferio. L’uscita dell’ex Miss Italia verrà affrontata in puntata?