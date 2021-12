Coi nuovi arrivati nella Casa gli equilibri si sono un po’ sconvolti al GF Vip 6. Ma c’è pure chi non vuole saperne come Manila Nazzaro: l’ex Miss Italia ha svelato a Manuel Bortuzzo che non riesce proprio a simpatizzare coi nuovi coinquilini, ammettendo di non aver neppure voglia di provare a legare con loro.

Inizia infatti ad accusare la mancanza dei gieffini che l’hanno accompagnata sin dall’inizio in questo percorso e infatti ha persino pianto per l’uscita di scena di Aldo Montano, che per lei era una spalla in un gioco che spesso e volentieri è duro a livello psicologico. Quindi i nuovi ingressi, inoltre, hanno peggiorato l’umore di Manila Nazzaro, portandola a scontrasi con Federica Calemme e poi a discutere anche con Valeria Marini.

Manila Nazzaro, l’errore imperdonabile al GF Vip 6

“Non possiamo paragonarli perché anche noi avevamo un modo differente, qualsiasi cosa non sarà mai come quella e sarà sempre meno – le parole precise di Manila Nazzaro – Magari ci potranno dare altre cose, per adesso c’è la cosa di dire che non mi interessa più di tanto. Io con la ragazza nuova, Federica, a parte una prima discussione poi non ho più neanche scambiato tre parole”.





Proprio Manila Nazzaro, poi, è una delle gieffine più attive e organizzate nella gestione della Casa ma nelle ultime ore ha commesso un errore “imperdonabile” ad avviso di tanti utenti. Nello specifico, Soleil Sorge aveva preparato la tisana, ma lei, vedendo la tazza piena, ha pensato che ci fosse dell’olio usato precedentemente in cucina. Così, ha fatto svuotare la tazza in bagno da Giacomo Urtis.

Soleil che cerca la sua tisana e Manila spezzata dal ridere le dice che l'ha buttata pensando fosse olio

STO MALE ⚰⚰⚰⚰#Gfvip pic.twitter.com/PlT6McJZQL December 22, 2021

Sbagliato: molti utenti hanno fatto notare che se ci fosse stato davvero dell’olio nella tazza Manila Nazzaro non avrebbe mai dovuto gettarlo nel wc perché è una sostanza altamente pericolosa e causa danni all’ambiente. Da qui le critiche: “È risaputo che deve essere smaltito negli appositi contenitori di olio esausto in quanto altamente inquinante!” ha scritto uno su Twitter. E un altro: “L’olio in bagno?! Ma un minimo di educazione civica non l’hanno insegnata a questi? L’olio esausto è inquinante da morire!”.