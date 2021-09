Manila Nazzaro è già diventata una delle protagoniste della sesta edizione del GF Vip. La bella ex Miss Italia ha tenuto banco in questi giorni: prima per aver ripreso Amedeo Goria per aver confessato le sue debolezze e le sue difficoltà emotive e sentimentali: “La mia fisicità è stata spesso un’arma a doppio taglio”. Vale la pena andare con ordine. Ha fatto il giro del web un filmato in cui Goria fa nei grattini sul collo ad Ainett Stephens mentre sono nel lettone.

Ma in quel momento, entra Manila Nazzaro e lo riprende: “E basta Amadeo”. Lui si difende: “Ma sono sul collo…”. Ma sui social scoppia la polemica. In tanti su Twitter chiedono la sua squalifica: “Che orrore”. “Ci mancava solo questo, dopo tutto quello che ha fatto. Speriamo stasera prendano provvedimenti”. Ma alla fine nessun provvedimento da parte del Grande Fratello Vip.

Poi Manila Nazzaro si è messa a piangere durante la diretta confidandosi con la Ricciarelli. “La mia fisicità è sempre stata un’arma a doppio taglio”, dice. “Quando hai un’anima speciale che ti guarda con quegli occhi diventa quasi un regalo perché a volte liberarsi di alcuni dolori, pensieri o preoccupazioni in maniera così semplice come l’ho fatto con Katia è davvero un dono”.





Nella puntata di venerdì 17 settembre l’ex Miss Italia (che ha accolto Nicola Pisu, il figlio di Patrizia Mirigiliani patron del concorso, che lei conosceva da quando era un bambino) ha fatto letteralmente impazzire chi guardava il reality di Canale 5. “Di che colore è il vestito di Manila?”, era l’interrogativo da Settimana enigmistica che ha spopolato in tempo reale venerdì sera sui social. Per uno strano effetto combinato di tessuto e luci dei riflettori, l’elegante abito di Manila Nazzaro sembrava cambiare colore a ogni inquadratura della regia.

Ora fucsia, ora arancione, ora rosso. Un rebus impossibile da risolvere, visto che la sensibilità ottica è altamente individuale. Tuttavia il fenomeno non è nuovo: qualche anno fa, sempre sui social, aveva spopolato la foto-indovinello di un vestito che a qualcuno sembrava nero e a qualcun altro addirittura color oro. Una bella differenza. Oggi come allora, la risposta è semplice: tutto dipende dall’intensità dei fari delle telecamere.