Al GF Vip 6 il clima sembra più disteso rispetto alle scorse settimane. Segno che la strigliata di Alfonso Signorini avvenuta direttamente nella Casa qualche settimana fa ha dato i suoi frutti. Resta però una grossa spaccatura tra i concorrenti: da un lato il gruppetto formato da Soleil Sorge, Manila Nazzaro, Davide Silvestri e Katia Ricciarelli, dall’altro quello di Lulù e Jessica Selassiè, Miriana Trevisan e gli altri che di fatto non hanno perdonato le uscite della cantante lirica.

Uscite rivolte soprattutto a Lulù ma che hanno inevitabilmente portato anche quei concorrenti ‘neutri’ a schierarsi. Tra questi anche Manuel Bortuzzo, che da quando si è praticamente fidanzato con la princess, le è sempre stato vicino, sganciandosi quindi dal trio composto da Manila Nazzaro, Soleil e Katia appunto.

Manila Nazzaro, il gesto distensivo per Manuel Bortuzzo

E se c’è chi entra – Delia Duran farà il suo ingresso nella Casa venerdì prossimo – c’è anche chi esce: Manuel Bortuzzo a breve abbandonerà il reality show di Canale 5 per dedicarsi ai suoi progetti e proprio in vista di questa uscita nelle scorse ore Manila Nazzaro è crollata, lasciandosi andare al pianto mentre scriveva una lettera indirizzata al nuotatore.





“Sto scrivendo una lettera a Manu, prima che parta”, ha raccontato, piangendo, l’ex Miss Italia a Soleil Sorge. Troppo dispiacere per la distanza che si è creata con lui: “Voglio leggerla, prima di dargliela. Si è alzato un muro tra di noi e non c’è modo di parlarne quindi gli scrivo”. La speranza è che il gelo con Manuel Bortuzzo, che ha proprio chiuso i rapporti, possa sciogliersi.

“Lui ha avuto questo atteggiamento perché per lui non si può litigare per queste stupidaggini. Lui non può spendere energie per queste cose – ha aggiunto Manila Nazzaro – Noi condividevamo tutto e poi c’è stata questa roba glaciale ma ho capito che lui non mi vuole parlare”. Ma per Soleil è diverso: “Magari con più tranquillità… Io ho pensato che a lui dispiace lasciarci e attua dei meccanismi di difesa”. Cambierà idea Manuel Bortuzzo dopo questa lettera accorata?