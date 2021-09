Si è lasciata andare tra qualche lacrima a una lunga confessione nella notte del GF Vip 6. Ha raccontato particolari inediti della sua vita tra cui alcune dolorose esperienze. Nei giorni scorsi aveva parlato del suo rapporto con il fidanzato. Lui vuole un bene ai miei figli… Quando li vedo così abbracciati sul divano mi sento ripagata di tutto. Lui comunque mi ha dato una famiglia” aveva detto commuovendosi davanti alle sue coinquiline.



Lorenzo Amoruso, l’uomo che le ha fatto credere nuovamente come si possa tornare ad amare e fidarsi dell’idea che si possa essere davvero felici. Ma anche uniti nei momenti più dolorosi come l’aborto spontaneo avuto a gennaio scorso. Volevano tanto un bimbo, ma poi lei lo ha perso. “È arrivato Lorenzo, perché forse non ho mai mollato per quella roba lì, ho sempre pensato che prima o poi sarebbe arrivato che mi avrebbe fatto stare bene”, ha detto Manila Nazzaro tra le lacrime.



Poi Manila Nazzaro continuava: “E dico sempre che a volte me lo sono anche meritato forse, a volte dobbiamo farci qualche complimento, quando sento dire a me non succederà più”. Nelle ore scorse era arrivata un’altra confessione, Manila ha ripercorso gli inizi della relazione con il compagno, iniziata quattro anni fa e interrotta per nove mesi a causa di forti incomprensioni. Queste dovute anche alla scoperta di una malattia che ha reso quello uno dei periodi più complicati della sua vita.







“Lui non ce la faceva più. Per me era un periodo difficile, mi sono ammalata di un carcinona all’utero. Ci siamo allontanati, l’ho accusato di non avere pazienza di starmi accanto”, ha rivelato Manila Nazzaro a Francesca Cipriani e Carmen Russo, ammettendo che comunque era realmente complicato avere un dialogo con lei che era piena di preoccupazioni e poco incline a lasciarsi andare.



“Gli ho mandato un messaggio di auguri di buona Pasqua, lui mi ha risposto. Io non ho mai smesso di pensarlo e anche lui ha sempre chiesto di me”, ha aggiunto Manila Nazzaro. Lei e Lorenzo insieme ai due figli avuti dal precedente matrimonio con Francesco Cozza, sono una famiglia serena