A Uomini e Donne spazio anche a Gemma Galgani, la dama storica del programma che a meno di 2 mesi dalla fine della stagione ha dato davvero poco da parlare a opinionisti e pubblico. Questo perché sono state davvero poche le conoscenze che ha fatto in studio in questi mesi. Forse l’unica frequentazione degna di nota risale al 2023, tra settembre e novembre, quando è uscita con Maurizio Laudicino, di fatto l’unico cavaliere per cui sembra aver provato un reale interesse.

Ma ci sta riprovando e ha provato a conoscere un nuovo cavaliere, Marco. Così la puntata di Uomini e Donne andata in onda mercoledì 3 aprile è iniziata con gli aggiornamenti sull’ultima frequentazione di Gemma Galgani. Frequentazione già finita, perché con Marco l’esterna non le ha dato alcun brio, alcuna sensazione positiva per continuare.

Dopo aver mostrato l’esterna che Gemma ha fatto con Marco la sera prima, Maria De Filippi ha chiesto ad entrambi se intendevano proseguire nella conoscenza e la dama è stata secca: no perché non è rimasta colpita dal suo corteggiatore. Nemmeno il tempo di argomentare che è stata subito ‘aggredita’ dagli opinionisti.

“Ma cosa stai cercando? Inizio a pensare che tu venga qui solo per fare il personaggio, sei vittima di te stessa”, il commenti di Gianni Sperti che ha raccolto diversi consensi tra il pubblico social. Secondo Tina Cipollari, inoltre, la protagonista del dating-show sarebbe solo alla ricerca di rapporti intimi e non di una relazione stabile come dichiara da anni.

Come anticipavamo, anche gli spettatori social sembrano d’accordo con gli opinionisti: “Sta lì da dieci anni ormai”, “Mandatela a casa questa attrice da quattro soldi”, “Che ridicola“, “Magari non prova attrazione perché ha raggiunto la pace dei sensi”, “Una persona garbata come Marco non le va bene, a questo punto è in trasmissione solo per fare la presenza”, si legge sotto il post su Gemma. La domanda è: verrà riconfermata il prossimo anno o anche Maria è di questo avviso?