In ogni edizione di Uomini e Donne c’è un grande protagonista e in quella ancora in corso è sicuramente Mario, il corteggiatore di Ida Platano. È arrivato in studio a novembre scorso e la tronista l’ha subito notato. Quindi è iniziata una frequentazione, sembrava, sotto i migliori auspici. Ma dopo le vacanze di Natale sono arrivate segnalazioni su segnalazioni sui contatti che lui avrebbe avuto con altre ragazze nel periodo in cui era già un suo corteggiatore.

E per qualche settimana lo speaker radiofonico è rimasto a casa perché eliminato da Ida, poi su sia richiesta è tornato. Ma la tregua è durata poco: anche nell’ultimo periodo tra i due ci sono state molte liti e proteste per gli avvicinamenti che lei ha avuto a Pierpaolo, il suo rivale. E c’è stata una grossa discussione anche nell’ultima puntata andata in onda.

“Mario è interessato a me”: caos a UeD

E uno dei motivi per i quali Ida ha discusso con Mario è inedito questa volta: riguarda il presunto interesse di lui per un’altra dama, Cristina Tenuta. La tronista ha confidato di aver rivisto in tv il momento in cui il suo corteggiatore si è rifiutato di ballare con Cristina e dai suoi sguardi ha capito che avrebbe detto no solo per non farla adirare.

“Il suo era un non posso, non un non voglio”, ha commentato scatenando la reazione di molti componenti del cast. Mario ha negato e anche Maria De Filippi si è voluta esporre per difenderlo: se gli fosse piaciuta davvero Cristina non avrebbe avuto problemi ad ammetterlo.

Ma la dama è sicura di aver notato un interesse di Mario nei suoi confronti.“Io lo vedo da come mi guarda che è interessato“, ha replicato Cristina. La dama sostiene che il corteggiatore accetterebbe volentieri di ballare con lei ma che non lo farebbe per non indispettire ancora di più Ida Platano. Insomma, è ancora tutto in salita il percorso di Mario verso la scelta, anche se il pubblico continua a essere diviso su di lui.