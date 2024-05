“A un passo dalla firma”. Sanremo 2025, il nome del prossimo conduttore è quasi cosa fatta

Amadeus, dopo cinque edizioni da lui condotte, è stato l’ultimo. Il totonomi è scattato immediato e, se sino a ieri erano fortissime le quotazioni di Alessandro Cattelan, oggi Dagospia sgancia la bomba: “a un passo” dalla conduzione con annessa direzione artistica dovrebbe esserci un personaggio televisivo tra i più noti, un toscanaccio doc, un ex bancario che ha mosso i primi passi con Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello.

Poi, dopo tanta gavetta, ognuno ha preso la sua strada ma i tre, ancora affiatatissimi, sono divenuti famosi e apprezzati, ciascuno nel proprio ruolo. Se ancora non avete capito di chi stiamo parlando, nel nostro articolo vi diremo tutto quel che c’è da sapere.

Leggi anche: “Osceno, cosa gli è successo?”. George Ciupilan, trasformazione choc dell’ex GF Vip





È (quasi) ufficiale

In realtà il nome circola da giorni, ma secondo l’attendibile fonte (Dagospia ha una rete di collaboratori solitamente informatissimi) è praticamente deciso che si tratti di Carlo Conti, il presentatore di Tale e Quale Show. Sarebbero al momento escluse le co-conduzioni come quella dello stesso Alessandro Cattelan, di cui si è parlato molto in queste settimane di indiscrezioni, e l’annuncio potrebbe arrivare prima della prossima presentazione dei palinsesti Rai, che mentre scriviamo è stata fissata per il 19 luglio presso la sede Rai di Napoli. Ora, Carlo Conti dovrà creare – o dovrebbe, meglio usare il condizionale per ora – la sua squadra. Frattanto, da Viale Mazzini filtra che il vicedirettore artistico, responsabile dell’evento, tornerà ad essere Claudio Fasulo.

Attualmente alla guida della struttura “Intrattenimento 2” di RaiUno, Fasulo è reduce dalla gestione dell’ultimo Eurovision, tenutosi in Svezia, quello in cui la “nostra” Angelina Mango, trionfatrice dell’ultimo Festival, è arrivata settima. Fasulo prenderà il posto di Federica Lentini, che ha lavorato ai Festival dei record di Amadeus.

Altri indizi

Non si tratterebbe della prima volta per il perennemente abbronzato Carlo, che ha già ricoperto il ruolo di presentatore e direttore artistico nelle edizioni 2015, 2016 e 2017. Altri indizi: nel corso di una intervista al Corriere della sera, il conduttore si era espresso così sulla possibilità di rivederlo sul palco dell’Ariston: “Non so se ho ancora l’orecchio musicale giusto”, le sue parole. E ancora, Carlo Conti nell’intervista al Corriere ha parlato del Festival di Amadeus sottolineando che per lui sarebbe impossibile replicare il 74,1 % di share raggiunto dal collega Amadeus: “Ma io non potrei mai replicarlo, non arriverei alle 2 di notte”, ha aggiunto.