Stefano De Martino è ormai diventato un punto di riferimento della Rai, infatti ha firmato un contratto per i prossimi quattro anni. Ora la notizia bomba sul suo conto è giunta a proposito del cachet che dovrebbe percepire, che ha fatto restare tutti senza parole. Una cifra considerevole quella che sarebbe stata messa sul piatto per convincere il conduttore.

Infatti, Stefano De Martino non poteva certamente dire di no alla Rai dopo questo cachet da sogno. Sappiamo comunque che il presentatore sarà protagonista sia su Rai1 che su Rai2, in particolare la grandissima novità è legata alla conduzione di Affari Tuoi. Sarà lui a presentare il programma, dopo l’addio di Amadeus che lavorerà invece sul canale Nove.

Stefano De Martino per 4 anni alla Rai: il cachet da record

Stefano De Martino, che sarà protagonista assoluto alla Rai grazie al suo contratto di esclusiva, dovrebbe percepire un cachet che ha fatto sobbalzare tutti dalla sedia. Da viale Mazzini non avrebbero badato a spese pur di ottenere il sì del conduttore. Quest’ultimo potrebbe essere presente anche in una serata del prossimo Festival di Sanremo, condotto da Carlo Conti.

Secondo quanto scritto dal settimanale Oggi, Stefano potrebbe intascare la bellezza di 8 milioni di euro. Una somma da record, che non avrebbe alcun precedente stando a quanto aggiunto dal sito Novella 2000. Non abbiamo conferme ufficiali, ma la voce è arrivata da una fonte più che attendibile e quindi si tratterebbe di qualcosa di molto clamoroso.

Inoltre, sarebbe stato promesso a Stefano De Martino che sarà lui il successore di Carlo Conti. Quindi, potrebbe essere l’ex di Belen il conduttore nonché direttore artistico di Sanremo 2027.