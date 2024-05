Momento d’oro per Stefano De Martino. Il conduttore di Bar Stella, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ed ex marito di Belen Rodriguez, ha firmato un accordo pluriennale con Rai. De Martino sarà impegnato per la direzione Intrattenimento Prime Time nelle fasce pregiate di Rai 1 e Rai 2. “L’Amministratore Delegato Roberto Sergio e il Direttore Generale Giampaolo Rossi colgono l’occasione per esprimere i complimenti all’artista per gli ottimi risultati raggiunti in questa stagione”, si leggeva in una nota della Rai.

Con il comunicato ufficiale diramato dall’Ufficio Stampa della Rai nella serata di giovedì 23 maggio vengono confermati i rumors delle ultime settimane sulla dichiarata volontà di Viale Mazzini di tenere il conduttore partenopeo che con il suo Bar Stella ha convinto sia in termini di critica sia di pubblico.

“Ora dico io una cosa su Belen…”. Stefano De Martino, la risposta alle accuse dell’ex. Nessun perdono





Stefano De Martino in barca insieme a Martina

Sembra certo che sarà Stefano De Martino a condurre Affari Tuoi, il format prodotto da Banijay lasciato da Amadeus e che in passato è stato condotto da Paolo Bonolis e Flavio Insinna. Ma chiuso il capitolo televisione, ora il conduttore si gode il primo caldo durante qualche giorno in barca a barca al largo della Costiera Amalfitana. E insieme a lui c’è una ragazza, che secondo quanto riporta Chi dovrebbe essere la sua nuova fiamma.

“Il primo giorno di libertà dagli impegni lavorativi Stefano lo trascorre con gli amici, sulla sua barca Santiago, in un posto ritirato in mezzo al mare, ma il fotografo di “Chi” c’è. E immortala il fisico scultoreo di De Martino e quello di un’ospite particolarmente avvenente, Martina De Carlo, con cui il conduttore sembra avere un certo feeling. Una ragazza che non lavora nel mondo di Stefano e che sarebbe amica di un amico di Stefano. Ma basta vedere il golden boy della tv, lo scapolo d’oro, accanto a una donna per volare con la fantasia“.

E se Stefano De Martino è stato paparazzato in compagnia di Martina, l’ex moglie Belen Rodriguez, chiusa la storia con l’imprenditore bergamasco Elio Lorenzoni, frequenta Angelo Edoardo Galvani, un 34enne siciliano esperto di tecnologie sostenibili e ingegnere impegnato nel settore energetico. Anche loro sono stati paparazzati da Chi in Franciacorta: “Li vediamo insieme nel cinque stelle Albereta Relais & Chateaux, in Franciacorta: lui con il consueto cappellino e lei con un abito a scacchi. Con loro ci sono alcuni amici, fra i quali riconosciamo Billy Berlusconi, figlio di Paolo, e la bionda moglie Matilde Bruzzone“.