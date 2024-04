Il Grande Fratello è ormai terminato da diverse settimane, ma ancora adesso non si parla d’altro. Tra i grandi protagonisti di questa edizione ci sono sicuramente Beatrice Luzzi, vincitrice morale per tantissimi telespettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini, la vincitrice Perla Vatiero e Mirko Brunetti, tornati insieme proprio grazie al Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi, giovane che nella casa ha avuto un flirt con la Luzzi, e Anita Olivieri, che nella casa ha conosciuto il fidanzato Alessio Falsone.

Questa edizione, che ha rivisto il ritorno dei nip, ha visto un calo di ascolti e di interazioni social mica da poco, tanto che più volte Pier Silvio Berlusconi ha pensato di anticipare la chiusura dell’ultima stagione, che doveva seguire una linea più pulita in termini di linguaggio e priva di trash mai mantenuta nel corso delle puntate.





Grande Fratello, utenti contro Angelica Baraldi

Ma cosa fanno oggi i concorrenti del Grande Fratello fuori dalla casa? A rivelare l’attuale situazione degli ex concorrenti è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza: “Tutti o quasi tutti gli ex gieffini, sono alla ricerca disperata di serate ed eventi dove essere invitati a suon di gettoni! Mi sa che quest’estate gli toccherà accontentarsi di un biglietto omaggio o al massimo un tavolo privé in cambio di qualche storia Instagram”.

Ma c’è di più, sembra che alcuni ex gieffini abbiamo avuto problemi fuori dalla casa del Grande Fratello. In queste ore è emerso che Giuseppe Garibaldi e Vittorio Menozzi hanno iniziato a seguire l’ex di Anita Olivieri sui social e che un’altra concorrente sia stata allontanata dal gruppo. Si tratta di Angelica Baraldi, che proprio in queste ore ha pubblicato una post fuori dalla casa di Vittorio Menozzi.

No vabbè è il turno di plasmon pic.twitter.com/mksvEcSGHY — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) April 9, 2024

Il comportamento dell’ex concorrente è stato molto criticato sui social, con una marea di commenti ironici: “Praticamente si sta comportando in questo modo per due enormi motivi: 1) Non ha amici ed è palese, 2) Non vuole essere totalmente dimenticata dal pubblico, ma ahimè, succederà”, “Ma angelica se li gira tutti sembra l’inviato di striscia…cosa si fa per non essere dimenticati…hanno le ore contante con l’inizio dell’isola rimarranno solo i più rilevanti”, “Ma perché non si fa una vita? Ma perche non sta con il fidanzato? Ma fa pena…… Andasse a lavorare”, si legge tra i commenti del post pubblicato su X.