“Ragazzi, fermatevi”. Maltempo in Emilia Romagna, immagini choc in diretta a Storie Italiane. Eleonora Daniele non ha avuto altra scelta

Nuova puntata di Storie Italiane, il programma in onda la mattina su Rai Uno con la conduzione di Eleonora Daniele. La padrona di casa aperto la diretta della trasmissione commentando le drammatiche immagini registrate nei luoghi più colpiti dal maltempo in Emilia Romagna. Una situazione molto difficile per un territorio già colpito da una forte alluvione una decina di giorni fa. Eleonora Daniele ha parlato della grave situazione che in queste ore l’Emilia Romagna sta affrontando.

Sono sei le vittime del maltempo e in tarda mattinata sono stati ritrovati, dai sommozzatori dei carabinieri, i due corpi senza vita di un uomo e una donna, in via Padulli nel quartiere Cava a Forlì. Durante le operazioni di salvataggio di una famiglia, in via Firenze nel quartiere Romiti, colpito dall’esondazione del fiume Montone i carabinieri del Comando provinciale di Forli-Cesena hanno salvato una donna che chiedeva aiuto dal balcone dell’abitazione.

Eleonora Daniele a Storie Italiane: le immagini choc del maltempo in Emilia Romagna

Un uomo di circa 70 anni è stato recuperato stamattina presto senza vita dai vigili del fuoco a Ronta di Cesena, in via Masiera. La moglie risulta ancora dispersa. Proprio in diretta a Storie Italiane il salvataggio di una donna, in lacrime, rimasta intrappolata nel suo appartamento. Le telecamere hanno ripreso la scena per poi lasciare privacy ai familiari che assistevano al salvataggio della donna. “Questo non lo riprendiamo“, ha detto l’inviata a Eleonora Daniele e al pubblico. “Lasciamo un po’ di privacy e lasciamo lavorare i soccorsi”, ha detto ancora la giornalista mentre la donna si lasciava andare a un pianto liberatorio dopo essere stata raggiunta da un familiare. “Sì, brava, grazie. Mi sembra giusto”, ha commentato Eleonora Daniele.

“L’Emilia Romagna è di nuovo in ginocchio per il maltempo e sono più di mille le persone evacuate. Tante le strutture allagate a causa dei fiumi in piena che hanno esondato” ha detto Eleonora Daniele commentando le immagini. “Alcune persone sono state messe in salvo con gli elicotteri. La Protezione Civile ha convocato da stanote il comitato operativo”. In collegamento il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca.

“Siamo riusciti a salvare tutti gli abitanti delle aree urbane nella zona del fiume, i quali hanno trascorso la notte in albergo, nella foresteria o a casa di parenti o amici” ha detto il primo cittadino. La situazione in cui versa l’Emilia Romagna è allarmante e, come ha sottolineato Eleonora Daniele, la Protezione Civile ha convocato da stanotte il comitato operativo. “Io sono di Padova ma in questi posti ci sono cresciuta – ha detto la conduttrice – è doloroso vedere questi posti ridotti così. Posti in cui ho trascorso d’estate la mia infanzia”.