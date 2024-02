Sanremo 2024 – Mahmood è uno dei cantanti italiani più seguiti del panorama musicale italiano. dei giovani Fin dalla più tenera età si avvicina al mondo della musica ed a dodici anni inizia a prendere lezioni di canto e chitarra avvicinandosi, in un secondo momento, anche al pianoforte. Di padre egiziano e mamma sarda, Alessandro è nato e vive a Milano e alle spalle una gavetta abbastanza lunga nonostante la giovane età e il grande successo è arrivato con il festival di Sanremo. Nel 2019 con il brano Soldi e nel 2022 in duetto con Blanco con il brano Brividi.

Durante il suo percorso musicale infatti Mahmood si è messo sempre in gioco e ha affrontato svariati provini e audizioni. Forse non tutti se lo ricordano, ma Mahmood ha partecipato alla sesta edizione di X-Factor (2012). Nel 2013 nasce la collaborazione con Marcello Grilli e Francesco Fugazza, giovani produttori (MUUT) con i quali inizia ad arrangiare i primi brani completi, avvicinandosi sempre più al genere elettronico.





Chi è Mahmood: anni, altezza, peso, fidanzata, nome vero

”Ai tempi di X-Factor avevo diciassette anni, quasi diciotto – ha raccontato il giovane a Rolling Stones – mi piaceva cantare e sono andato a fare il provino, senza pensarci troppo su. Mi hanno eliminato quasi subito, però, e subito dopo ho deciso di intraprendere un percorso diverso, mettermi sotto seriamente e cominciare a comporre brani miei: mi sono iscritto a una scuola professionale di musica, dove ho studiato per due anni pianoforte, teoria e solfeggio. Avevo appena finito le superiori: la mattina, per mantenermi, lavoravo nei bar come cameriere, facendo apertura, e il pomeriggio andavo a lezione e scrivevo i miei primi pezzi”.

