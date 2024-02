Non sembra migliorare il clima al Grande Fratello, nonostante un appello fatto pure da Varrese per eliminare le tensioni diventate insopportabili. Beatrice ha infatti deciso di fare una cosa per tendere probabilmente la mano, ma la reazione di Maddaloni è stata molto brutta. Il pubblico ha condannato l’accaduto e si è quindi scagliato contro lo sportivo di 39 anni.

La casa del Grande Fratello sta diventando una polveriera e immaginare che possano esserci delle tregue sembra sempre più difficile. L’ultimo atto negativo nel reality show è avvenuto tra Beatrice e Maddaloni, con quest’ultimo che le ha mancato di rispetto stando alla ricostruzione degli utenti, mentre era presente insieme a loro anche la gieffina Letizia.

Leggi anche: “Basta, questa è la verità”. Malore Garibaldi, il fratello Nicola rompe il silenzio





Grande Fratello, Beatrice si rivolge a Maddaloni: il brutto gesto di lui

Si sperava che al Grande Fratello potesse esserci meno tensione, ma tra Beatrice e Maddaloni le cose non vanno affatto bene. La Luzzi è stata abbastanza isolata dal resto del gruppo, come rivelato anche da Signorini nell’ultima puntata in diretta, e ciò che ha fatto Marco conferma questa teoria. Il judoka non ha fatto qualcosa di positivo nei confronti dell’attrice.

Bearice, che era in cucina, ha visto arrivare Maddaloni e ha deciso di dargli il buongiorno come segno di distensione. Lui ha finto di non sentirlo e ha deciso di ignorare la compagna di avventura. Un comportamento considerato maleducato dagli utenti di X, che hanno iniziato a riportare dei messaggi di grande critica nei confronti del concorrente originari di Napoli.

beatrice che da il buongiorno a maddaloni e manco viene ricambiato 🥶 è lei però che si auto isola, ci teniamo a puntualizzare #GrandeFratello pic.twitter.com/JtXcXudvuZ — soso (@lettoregolare) February 16, 2024

Contro Maddaloni sono apparsi questi messaggi: “Bruttissimo esempio”, “Maddaloni è incommentabile, non esistono parole adatte ad esprimere lo schifo che ci fa“, “Non l’ha cag*** di striscio, sono pessimi”.