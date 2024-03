Paradossale quanto successo al Grande Fratello nel corso dell’ultima puntata in diretta dell’11 marzo. Grecia ha fatto rientro in casa e si è resa protagonista di un gesto choc verso gli altri concorrenti. Ha avuto l’autorizzazione di Alfonso Signorini, ma nessuno si aspettava che davvero arrivasse a tanto. Infatti, da un momento scherzoso si è passato a qualcosa che ha infastidito alcuni gieffini.

La più nervosa nel Grande Fratello è parsa Beatrice, sconvolta dal modo di fare di Grecia. Il rientro in casa non è stato proprio dei migliori, anche perché c’è pure stato uno scontro tra la Colmenares ed un’ex coinquilina. Erano rimaste delle cose in sospeso e si è provato a fare maggiore chiarezza, ma alla fine a prevalere è stato il caos totale. E sul web ne hanno parlato tutti.

Grande Fratello, Grecia fa il suo rientro in casa e fa un gesto choc

L’obiettivo principale del suo arrivo al Grande Fratello era il confronto con Simona. Grecia ha fatto dunque il suo rientro in casa e ha avuto uno scontro con la showgirl. Quando la Colmenares si è resa autrice di un vero e proprio furto la prima a reagire è stata Beatrice, incredula davanti a quella scena: “Tu sei matta. Basta, un briciolo di eleganza“. Vediamo cosa è successo.

Grecia ha preso un sacco nero, usato per gettare la spazzatura, e ha cominciato a rubare quanto più cibo possibile dalla casa più spiata d’Italia. Si è portata via infatti i salamini, dei dolci e delle patatine. Simona comunque ha avuto una dura reazione: “Tu sei persecutoria“. Il riferimento era al fatto che l’attrice aveva deciso di farle un’imitazione anche sul modo in cui si siede la Tagli.

Grecia che consegna la spesa al pubblico sto malissimo 😂😂😂⚰️⚰️⚰️⚰️ #GrandeFratello pic.twitter.com/VRkxwPq4Vz — IHaveAdream (@SaCe86) March 12, 2024

Come si è potuto vedere anche da un successivo video postato online dagli utenti, Grecia quando è ritornata nello studio da Signorini, ha iniziato a consegnare il cibo rubato anche al pubblico.