È trascorsa quasi una settimana dall’inizio di The Couple, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi su Mediaset, e per i concorrenti è già tempo di iniziare a fare i conti con le prime nomination. Dopo giorni di conoscenza, dinamiche iniziali e prime alleanze (più o meno evidenti), il gioco comincia a entrare nel vivo, e i protagonisti del programma devono decidere chi mettere in discussione.

In queste ore, a catturare l’attenzione del pubblico è stato un video diventato virale su X che mostra Jasmine Carrisi e il suo compagno di avventura, il make-up artist e influencer Pierangelo Greco, mentre chiacchierano a letto proprio sulle possibili strategie di voto. La loro chiacchierata è stata assolutamente esilarante per chi stava seguendo in diretta.

The Couple, Jasmine e Pierangelo parlano delle nomination

Nel video, i due discutono su chi potrebbero votare facendo il nome della coppia composta da Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli. “Jasmine e Pierangelo parlando delle prossime nomination a #TheCouple (Sembrerebbe abbiano deciso di nominare Antonino e Andrea)J: ma saranno palesi? P: no, ma va J: Amò e se poi Antonino nn mi fa la piega? Let’s call it priorities”, si legge a corredo del video in cui i due concorrenti parlano delle nomination.

Tra i tanti commenti apparsi sotto il video su X, uno in particolare ha fatto ridere anche i più attenti spettatori del Grande Fratello Vip, reality a cui aveva partecipato Antonino Spinalbese, ora concorrente anche di The Couple. “E fa bene a pensarlo, ricordo quando Oriana gli chiese di farle il colore e lui si rifiutò”, ha scritto un utente, ricordando l’episodio che si verificò quando l’ex compagno di Belen Rodriguez partecipò al Grande Fratello Vip.

Durante quell’esperienza, infatti, Antonino Spinalbese ebbe breve flirt con Oriana Marzoli e l’episodio in cui lui si rifiutò di farle i capelli, nonostante fosse un parrucchiere professionista, ebbe molto eco dentro e fuori dalla casa. A seguito di numerose liti in cui l’influencer tirò in ballo Belen Rodriguez, Antonino si rifiutò di aiutare Oriana con il colore. “Io volevo denunciarti e secondo te ti faccio i capelli?”, disse all’epoca alla Marzoli. “No, non è che puoi avere tutto quello che vuoi qua. Sai che sono onesto con quello che dico. Lascia stare il gioco del GF, se tu mi crei o hai intenzione di crearmi un problema tra me e una persona, con me non vai avanti”, disse ancora Spinelbese a Oriana.