Zeudi De Palma è recentemente finita al centro di una polemica che ha diviso il pubblico a causa di una frase che ha pronunciato durante una conversazione con gli altri concorrenti all’interno della casa del reality show condotto da Alfonso Signorini. Il fatto è avvenuto durante una serata, quando Zeudi ha commentato un’ex concorrente del Grande Fratello, cosa che ha scatenato la reazione del pubblico a casa.

Come detto, la frase in questione ha scatenato una serie di critiche da parte di chi segue con molta attenzione la diretta del reality e non si fa sfuggire nessuna dichiarazione dei concorrenti rinchiusi in casa. Il pubblico si è diviso. Da un lato alcuni fan hanno difeso Zeudi, mentre altri hanno chiesto maggiore attenzione nei confronti delle frasi pronunciate in televisione, soprattutto in un contesto come il Grande Fratello, visto da tantissime persone.

Grande Fratello, Zeudi denigra Perla Vatiero e il suo dialetto: “È cafone”. Scoppia la polemica

Le parole di Zeudi De Palma hanno immediatamente suscitato un’ondata di reazioni sui social, con molti utenti che hanno accusato la concorrente del Grande Fratello di insensibilità nei confronti dell’ex gieffina Perla Vatiero e il suo accento. Nel filmato si vedono a tavola Maria Teresa Ruta, Alfonso D’Apice, Chiara Cainelli e Zeudi De Palma. L’ex volto di Temptation Island parla della vincitrice dello scorso anno, Perla Vatiero, anche lei famosa per aver partecipato al reality delle tentazioni insieme al fidanzato dell’epoca Mirko Brunetti.

Alfonso D’Apice ha spiegato agli altri che Perla Vatiero non è di Napoli come lui e Zeudi, ma di Salerno ed è stato in questo momento che l’ex Miss Italia ha pronunciato una frase che ha fatto sobbalzare dalla sedie i telespettatori del Grande Fratello. “Ah sì? Vero? Di Salerno? Per questo parlava così male… però non era napoletano, lei parlava un dialetto cafone. Quello era un altro dialetto, ecco perché non capivo”, ha detto la concorrente gelando tutti.

Immediata la reazione del pubblico a casa, che sui social ha commentato la frase di Zeudi. “Zeudi Di Palma al veleno su Perla Vatiero: ‘Era di Salerno? Per questo parlava così male. (..) Era un dialetto cafone‘”, si legge a corredo del filmato in cui Zeudi parla della vincitrice della scorsa edizione del Grande Fratello.

🔴 Zeudi Di Palma al veleno su Perla Vatiero: "Era di Salerno? Per questo parlava così male. (..) Era un dialetto cafone."#GrandeFratello pic.twitter.com/EegVUgVHDT — GF NEWS (@GF_news_) February 17, 2025

“Ah, quindi non è Miss Italia ma Miss Oxford!? È arrivata la Garzanti”, scrive un atro utente, sconvolto dalla frase pronunciata dall’ex Miss Italia. “Orgasmo e dialetto i discorsi che ci sa propinare, il nulla cosmico”, “Infatti te sei cafona come il tuo dialetto napoletano 🤮🤮🤮”, “Perché lei Napoletana parla bene?? Spocchiosa falsa..”, “L’unica cafona qua è lei. Falsa e furba! L’avrà detto per farsi amica Beatrice che lei odiava Perla!”, dice ancora un altro utente criticando fortemente le parole di Zeudi.