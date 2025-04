Veronica Gentili ha messo a segno un importante colpo per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, in partenza a breve su Canale 5. A svelarlo in anteprima è stato Davide Maggio, che ha confermato l’arrivo di un nome decisamente inatteso tra i concorrenti già annunciati nei giorni scorsi. Si tratta di un volto conosciuto del panorama giornalistico e politico italiano, una figura che promette di movimentare l’atmosfera del reality grazie alla sua forte personalità e al bagaglio di esperienze che porta con sé.

Il nuovo naufrago è Mario Adinolfi, giornalista ed ex deputato del Partito Democratico, pronto a misurarsi per la prima volta con l’avventura di un reality show. Il suo profilo si presta perfettamente allo spirito del programma: personaggio divisivo e polemico, ma con una cultura solida alle spalle e una carriera politica che, nel bene o nel male, ha lasciato il segno. La sua partecipazione si annuncia come una delle più discusse di questa edizione, vista anche la sua totale “verginità” televisiva in questo tipo di contesti.

Leggi anche: “Vi do questa notizia”. Isola dei Famosi 2025, Pierpaolo Pretelli la svela: mai successo prima





Isola dei Famosi, il nome del nuovo concorrente è destinato a creare polemiche

Adinolfi, infatti, è noto per le sue posizioni politiche fortemente conservatrici, che lo hanno portato alla fondazione de Il Popolo della Famiglia. Le sue dichiarazioni su temi come la sottomissione della donna, l’uso del preservativo, la teoria del complotto sull’ideologia gender e l’eutanasia hanno più volte alimentato polemiche e acceso dibattiti. Non sono mancate nemmeno accuse di omofobia e transfobia, che hanno ulteriormente rafforzato la sua immagine di personaggio controverso.

Nato a Roma il 15 agosto 1971, Adinolfi si è laureato in storia all’Università La Sapienza. Ha iniziato la sua carriera giornalistica alla fine degli anni Ottanta collaborando con quotidiani cattolici e Radio Vaticana, diventando giornalista professionista nel 1997, anno in cui ha vinto il premio Ilaria Alpi per il miglior esame sostenuto. Tra il 1996 e il 2001 ha lavorato al TG1, consolidando la sua esperienza nel mondo dell’informazione. Parallelamente, ha avuto una carriera politica variegata, passando da posizioni centriste a un forte conservatorismo cattolico che lo ha portato a essere eletto deputato nella sedicesima legislatura.

Non solo politica e giornalismo nel suo percorso: appassionato di poker, Adinolfi è stato il primo italiano a raggiungere il tavolo finale del World Poker Tour nel 2009. Sposato con Silvia Pardolesi, con cui ha avuto due figlie, ha alle spalle anche un precedente matrimonio durato dieci anni con Elena Banzi, madre della sua primogenita Livia. Ora, il prossimo 7 maggio, si prepara a salpare per l’Honduras per vivere la sua nuova sfida all’Isola dei Famosi, dove certamente non passerà inosservato.