Incredibile sorpresa sull’Isola dei Famosi 2025. Come avete saputo in questi giorni, sono stati ufficializzati due ruoli importantissimi. A supporto della conduttrice Veronica Gentili ci saranno infatti l’opinionista Simona Ventura e l’inviato dall’Honduras, Pierpaolo Pretelli. Proprio quest’ultimo si è lasciato sfuggire qualcosa di clamoroso.

All’Isola dei Famosi 2025 succederà qualcosa che mai nella storia del reality è avvenuto. Grazie a Pierpaolo Pretelli e al suo annuncio il sito Biccy è riuscito a farsi due conti e alla fine è venuta fuori una notizia sensazionale, che comunque farà parecchio piacere al pubblico.

Isola dei Famosi, l’inviato Pierpaolo Pretelli si lascia scappare notizia bomba

I canali social ufficiali dell’Isola dei Famosi hanno pubblicato un video riguardante Pierpaolo Pretelli, che ha dichiarato: “Sono molto emozionato, ho iniziato già a fare la valigia. Una grande valigia, perché saranno dieci lunghe settimane di questa avventura. Non vedo l’ora di partire, di vivere questa esperienza, anche se non sono un naufrago. Sarà un’esperienza indimenticabile. Mi mancherà la mia creatura, il mio Kian. Mi mancherà Giulia ovviamente”.

E poi l’ex Grande Fratello ha aggiunto: “L’affetto fisico sarà quello che mi mancherà di più. Cosa farò prima di partire? Mangerò due pizze. Perché so che lì sulle pizze ci stanno ancora lavorando, però magari porto un po’ di italianità”. A fare rumore è stata la frase di Pretelli relativa alla durata dell’Isola, infatti visto che la prima puntata è prevista per il 7 maggio, significa che la finale dovrebbe essere programmata per il 16 luglio.

Biccy ha ricordato che mai un’edizione dell’Isola dei Famosi era terminata nel bel mezzo della stagione estiva. Il reality potrebbe andare in contemporanea con Temptation Island, ovviamente in giorni diversi.