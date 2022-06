Ma Edoardo Tavassi non aveva problemi gravi al ginocchio? Eppure da quello che abbiamo visti ieri sera alla finale de l’Isola dei Famosi 2022, tutto ci è sembrato, tranne che malato e dolorante. Come se non bastasse, il fratello di Guendalina era uno dei papabili vincitori del programma, insieme a Nicolas Vaporidis (che poi ha vinto, qui lo abbiamo raccontato). Come ricorderete, l’influencer è tornato in Italia a causa di problemi legati al ginocchio.

Dopo le prime preoccupazione tuttavia, ora sembra aver recuperato alla grande. Anche troppo in fin dei conti, tant’è che molti spettatori hanno visto con sospetto questo miglioramento così celere. Ma allora perché medici hanno preferito consigliare a Edoardo di lasciare il gioco e di fare ritorno a casa. Erano migliaia i telespettatori che non aspettavano altro di poterlo votare in vista della finale.





Ma Edoardo Tavassi non aveva problemi gravi al ginocchio? La reazione dei fan

E in ogni caso, la domanda sorge spontanea: ma Edoardo Tavassi non aveva problemi gravi al ginocchio? Come è possibile quindi che riesca a fare tutto in quello studio? Edoardo Tavassi arriva in studio, in modo decisamente inaspettato. Tutti si aspettavano probabilmente di vedere l’ex naufrago raggiungere Ilary Blasi con un tutore o almeno zoppicando.

E invece no. In tanti a quel punto si sono chiesti se era così necessario far abbandonare Edoardo dall’Isola e dalla finale. “Ma il problema di Edoardo non era grave? Io lo vedo camminare bene bah”, scrive un utente spiazzato. “Io adesso sto benissimo”, assicura in diretta il Tavassi rispondendo alla domanda di Ilary Blasi. Quest’ultima, intanto, si espone per lui.

“Adesso posso dirlo, eri uno dei miei preferiti”, dichiara la padrona di casa. La vittoria però non andrà a lui, ma ad un altro: Nicolas Vaporidis. Poco dopo Edoardo ammette che non potrà mai dimenticare quando lui e Nicolas hanno guardando insieme il tramonto, parlando a cuore aperto. Un bellissimo rapporto quello che si è instaurato tra lui e il campione di questa edizione dell’Isola dei Famosi. La cosa funzionerà anche fuori? Staremo a vedere.

