Non che i colpi di scena manchino durante la settimana al Grande Fratello, ma guarda caso a ridosso delle puntate succede sempre qualcosa di grosso. Riavvicinamenti, ritorni d fiamma, addii e litigi sono all’ordine del giorno nella casa dove da settembre sono rinchiusi i concorrenti (comunque la maggior parte di loro), ma del resto questi sono gli ingredienti che da sempre contraddistinguono il reality show di Canale 5.

Ed ecco che nelle ultime ore sui social non si fa che parlare di una persona: Helena Prestes. Non è proprio una novità visto che è una delle protagoniste assolute di questa edizione. E da settembre, oltretutto. Ma cosa è successo adesso? La modella brasiliana ha avuto una bella chiacchierata in giardino con Stefania e Federico.

GF, Helena fa arrabbiare il pubblico: “Ma cos’è uno scherzo?”

Ha ovviamente parlato di Javier: “Ieri mi ha lasciato un bigliettino: ‘Non ho bisogno di niente se ho te accanto a me, mia cavalinha‘. Ho dormito con il cuore, stupendo”, ha rivelato. E l’amica conduttrice: “Un biglietto stupendo, lui è bellissimo fuori ma lo è anche dentro. Javier, anch’io i love you”.

Ma non è finita qui perché dopo il discorso è virato su Zeudi e un’esclamazione di Helena ha fatto discutere e non poco gli utenti “Zeudi per me è molto importante”, ha detto a sorpresa la brasiliana che negli ultimi giorni non ha fatto altro che discutere con la sua ex amica arrivando anche a litigarci in puntata.

Eppure ora ha continuato a ribadire di vedere Zeudi come una sorta di sorella piccola con la quale proprio non riesce ad arrabbiarsi. Ricordiamo che fine a poche settimane fa tra le due c’erano stati baci e abbracci passionali. Un flirt in piena regola poi finito quando la modella si è legata a Javier. E adesso questa inversione di marcia ha il sapore di pura strategia per molti: “Lo fa solo per riavere i voti del fandom”, scrivono tanti, increduli. Tutti quelli che non credono alla sua buona fede.