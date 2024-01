Daniela Ferolla è la conduttrice di Unomattina insieme a Massimiliano Ossini. Il suo viaggio nel mondo dello spettacolo è cominciato nel 2001, quando a soli 17 anni, è stata eletta Miss Italia. Dopo la laurea in Scienze della comunicazione all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, nel 2005 ha condotto su Italia Teen Television il programma Music & Movies. Nel 2006 ha anche recitato in alcune serie televisive come Orgoglio e Don Matteo.

Nel 2010 Daniela Ferolla ha condotto su Rai 5 Dentro la moda, poi ha affiancato il grande Fabrizio Frizzi nel concorso di Rai 1 Miss Italia 2011 e l’anno seguente ha condotto su Rai 5 Milano Fashion Show. Nel 2013 è tornata su Rai 1 come inviata di Uno mattina estate e poi de La vita in diretta. Dopo aver condotto Linea verde è approdata a Uno Mattina in compagnia del collega Massimiliano Ossini.

Daniela Ferolla, a Unomattina la sorella Miriam

La famiglia di Daniela Ferolla è sempre stata molto unita: papà Fernando è un ex maresciallo dei carabinieri e la madre, “in realtà il vero maresciallo in casa”, è scomparsa nel 2015. “I pantaloni li portava lei, chissà papà con quattro figlie femmine che vita ha vissuto. Scherzi a parte, da noi c’era rigore ma anche libertà: sono stata libera di fare i miei sbagli. E senza vivere in una bolla”.

Daniela Ferolla ha anche tre sorelle: Giusy, Gabriella e Miriam. Quest’ultima ha partecipato nel 2019 a Miss Italia, con il titolo di Miss Cinema Campania, e nella puntata di Unomattina andata in onda il 31 gennaio ha fatto una sorpresa alla sorella spuntando davanti alle telecamere. Chiamata da Massimiliano Ossini, Miriam si è mostrata al pubblico e tutti hanno potuto notare la somiglianza tra le due e la bellezza della piccola di casa Ferolla.

Bellissima come la sorella Daniela, Miriam ha letteralmente bucato lo schermo di Uno Mattina. Durante la sorpresa in diretta, Massimiliano ha spiegato al pubblico che Miriam è una giornalista e vorrebbe diventare una conduttrice. Tempo fa era stata la stessa Daniela a parlare delle sue sorelle. “Miriam è più piccola di me di 8 anni. La prima è Giusy, che ha 8 anni in più di me. Poi c’è Gabriella e poi ci sono io, la terza. Miriam si affida a me ma anche alle altre due sorelle, lei sta facendo la giornalista, il praticantato”.