Nella quinta puntata di The Voice Senior, andata in onda venerdì 21 marzo 2025 su Rai Uno, condotta da Antonella Clerici, un’emozionante rivelazione ha colpito il pubblico. Luigi Sbriccoli, aspirante concorrente, ha svelato di essere il figlio di uno dei più grandi cantanti italiani. In un momento di grande commozione, Luigi ha raccontato il suo rapporto con il padre, descrivendolo come una figura “estremamente comprensiva”: “Ci ha regalato sempre il Mondo, non solo la canzone. Eravamo molto diversi dal punto di vista della personalità, ma io ho imparato tante cose con lui, è stato un bellissimo pezzo di vita vissuto insieme. Mi manca moltissimo. Probabilmente avrebbe detto a mia madre di ‘lasciarmi fare’ se avesse saputo della mia partecipazione a The Voice”.

Poco dopo, la conduttrice Antonella Clerici gli ha chiesto come fosse davvero suo padre, e Luigi ha risposto con affetto: “È stato un gran papà, ci ha schermato, non ci ha mai fatto sentire sopra le righe”. Sbriccoli è poi salito sul palco di The Voice Senior e, con la sua interpretazione di “L’ultima occasione” di Mina, ha suonato anche il pianoforte, riuscendo a conquistare tutti e quattro i giudici.

The voice senior, sul palco il figlio di Jimmy Fontana

Il pubblico non ha tardato a commentare sui social la scoperta della sua identità, con numerosi post che esprimevano stupore e curiosità. “Sbriccoli? Ma è un cognome bellissimo!”, “Il figlio di Jimmy Fontana”, “Scopro solo ora che Jimmy Fontana si chiamava Sbriccoli”, “Cosa?? Il figlio di Jimmy Fontana?? L’indimenticato Jimmy”. Altri, invece, hanno scritto: “Curiosa di sentire questo figlio d’arte”, “Luigi Sbriccoli, figlio del mai troppo ricordato Jimmy Fontana (Emilio Sbriccoli)…”, “Sono andata a vedere una foto di Jimmy Fontana perché non me lo ricordavo ma lui è uguale”.

La performance di Luigi ha fatto impazzire i giudici, in particolare Loredana Bertè, che ha esclamato: “Sembra Jimmy Fontana”. Sui social sono subito arrivati commenti entusiasti: “Che dolcezza nella voce di Luigi, è proprio DNA”, “Bravo Luigi col suo timbro, non fa niente per somigliare al padre, ha una sua personalità, non è da tutti”, “Mamma mia, sto piangendo”.

Nel frattempo, Gigi D’Alessio ha ricordato che “L’ultima occasione” era stata scritta proprio da Jimmy Fontana, e Luigi ha confermato: “Questo pezzo è stato scritto da Jimmy Fontana, che era mio papà”. La rivelazione ha lasciato i giudici un po’ stupiti, con Clementino che ha commentato: “Aspetta, ci siamo rimasti un attimo…”.

Poi, Luigi ha raccontato al pubblico: “Ho iniziato con papà nel 1982, ho scritto una melodia insieme a un amico, la feci sentire a lui che la completò. A Bordighera mi disse: ‘Vuoi venire in giro con me?’ E ho fatto 31 anni insieme a lui”. D’Alessio ha aggiunto: “E hai girato il mondo, non ti sei mai fermato un momento”, in riferimento a uno dei capolavori più iconici di Jimmy Fontana, “Il Mondo”.

I coach, insieme a Luigi, cantano "Che sarà" di Jimmy Fontana, una canzone particolarmente significativa per il concorrente perchè era del suo papà 🥰#TheVoiceSenior pic.twitter.com/8HMWIGaCl0 — The Voice Of Italy (@THEVOICE_ITALY) March 21, 2025

Dopo l’emozionante esibizione, Luigi ha deciso di cantare “Che Sarà”, un brano scritto proprio dal padre. Durante la discussione finale, Gigi D’Alessio ha fatto una battuta: “Concedimi la battuta, io e te potremmo essere un acquedotto di musica”. Tuttavia, Luigi ha sorpreso tutti con una decisione che ha lasciato i giudici e i fan sbalorditi: “Sento la sincerità nelle vostre parole e ciò mi riempie di orgoglio, ma in questa occasione voglio fare un salto nel vuoto: Clementino”, ha detto Luigi, scegliendo l’artista campano come suo coach.