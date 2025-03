Un televoto ha rotto la coppia dei TomMavi: Tommaso Franchi è stato l’ultimo eliminato dal Grande Fratello, MariaVittoria Minghetti invece è ancora dentro la casa e ‘rischia’ di arrivare fino in fondo. La semifinale è in programma lunedì 24 marzo e con molta probabilità tra le varie dinamiche del reality ci sarà spazio anche per un ricongiungimento dei due, anche se a distanza.

Nel frattempo l’idraulico toscano non si risparmia in gesti plateali. Per mesi all’interno del programma MaVi è stata la sua fidanzata e ora, anche se da fuori, lui non perde occasione per dimostrarle amore. Le ha già inviato uno striscione sulla casa, come abbiamo raccontato anche su queste colonne. Domenica 23 marzo 2025, sul cielo sopra la casa è infatti passato un aereo con un messaggio speciale per lei.

Leggi anche: “Questo è tradimento”. Grande Fratello, piano choc di Chiara e Zeudi da sotto le coperte: anche gli autori si accorgono





GF, Tommaso e il gesto inequivocabile per MaVi

“Sei il mio 1/4 d’ora, Tommi”, la scritta. Tutti i concorrenti si sono stretti intorno a Mariavittoria e mostrato gioia per la coppia: “Tommi, sei speciale, sei straordinario”, hanno commentato in coro. Immancabile ovviamente il pensiero della dottoressa, che tra le urla, ha detto: “Ti amo, amore mio. Ti amo, grazie”.

Ma non è finita qui perché nelle scorse ore Tommaso ha postato un video sui suoi social che ha davvero mandato in estasi i fan dei TommaVi. L’ex gieffino si è immortalato davanti alla Fontana dell’acqua Paola, conosciuta anche come Fontana del Gianicolo a Roma e mostrato il pupazzetto di un opossum in mano per riprodurre il bacio che i due si erano dati durante la gita (la foto in bianco e nero, ndr).

Tommaso Franchi : L'uomo più innamorato che abbiamo attualmente in Italia.



Lei fa l'appello e lui è già lì.

Mentre lei urla "TOMMY" lui pubblica questa storia.



Mi butto nella fontana 😭😭😭❤️#Tommavi #GrandeFratello pic.twitter.com/L7vYcB6gzE pic.twitter.com/AS1rv1SBla — S6 (@Sonia6S) March 24, 2025

“Totalmente connessi Se non è amore questo cos’è?”, il commento di un utente su X. E ancora, sempre riportando la clip con il pupazzetto che avevano soprannominato ‘figlio’: ““Tommaso Franchi : L’uomo più innamorato che abbiamo attualmente in Italia”; “Perché di Tommaso Franchi ce n’è uno La conferma che serviva a Mavi, oltre tutte le sue insicurezze e paure sul fuori, su come potesse reagire lui guardando i video, ritrovando la libertà ecc.”. Faranno vedere tutto anche a MaVi questa sera? Probabilmente sì.