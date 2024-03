C’è molta attesa per la messa in onda della scelta di Brando, il tronista di Uomini e Donne che dopo sei mesi ha deciso di uscire dallo studio di Maria De Filippi insieme a Raffaella. Una scelta che ha stupito molto il pubblico in studio e a casa del dating show più famoso d’Italia, perché tutti davano per scontato che il giovane scegliesse l’altra corteggiatrice, Beatriz, scoppiata in lacrime durante l’ultimo confronto con Brando.

Una scelta che per alcuni nasconde ben altro. Questo almeno è quello spiegato da Alessandro Rosica, celebre esperto di gossip il quale è convinto che il tronista, durante gli ultimi mesi, abbia seguito un piano prestabilito arrivando a cambiare idea su Beatriz D’Orsi. Sempre secondo l’influencer, sembra che Brando avesse già confidato ai suoi più cari amici di voler uscire con Beatriz e quindi non si capisce questo cambio di rotta.

Uomini e Donne, la verità su Brando e Raffaella dopo la scelta

Il dubbio è sorto anche perché il padre di Brando aveva iniziato a seguire sui social Beatriz, e per questo motivo tutti si aspettavano questa scelta. Niente di tutto questo, perché il giovane tronista ha regalato un vero e proprio colpo di scena e ha scelto Raffaella Scuotto. La giovane napoletana ha detto di sì e i due sono usciti insieme dallo studio di Uomini e Donne. Ma cosa è successo dopo la scelta?

In questi giorni tanti utenti sui social, ma anche qualche esperto di gossip, ha detto che la storia tra i due sarebbe finita ad appena una settimana di distanza dalla scelta. “Giusto per dire Raffaella e Brando hanno passato solo la prima sera della scelta insieme po già si so separati ahah Bha per me lui si è pentito già #uominiedonne”, si legge su X. Un altro utente ha spiegato di aver avuto delle voci da alcuni conoscenti. Ovviamente voci, perché nessuno al momento sa davvero cosa sia successo ai due protagonisti dell’ultimo trono di Uomini e Donne.

Giusto per dire Raffaella e Brando hanno passato solo la prima sera della scelta insieme po già si so separati ahah Bha per me lui si è pentito già #uominiedonne — Katia M (@KatiaM743) March 16, 2024

Brando e Raffaella si sono già lasciati? Assolutamente no, almeno secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni sul suo sito. “Non si sono lasciati. Fino alla scelta sapete che non possono farsi vedere insieme. Sapete anche che Brando tornerà attivo sul suo social post messa in onda, poiché lo ha ancora chiuso. Stanno insieme (seppur non fisicamente nella stessa città) e va tutto a gonfie vele, ve lo assicuro”, si legge sul sito del giornalista. Insomma, i due non si vedono ancora insieme solo perché la puntata della scelta non è andata in onda e per contratto devono restare separati fino a quel momento.