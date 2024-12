“Oh, ma chi ti si inc***”. Grande Fratello, le due ‘amiche’ ai ferri corti: “Ma come ti permetti”. In casa volano stracci e tutto per una cosa veramente senza senso. Ma andiamo con ordine perché queste immagine hanno bisogno senza dubbio di un contesto più ampio per capire a pieno la situazione. Le due protagoniste di questa brutta sfuriata sono Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti. Il loro rapporto ha attraversato diverse fasi, caratterizzate da momenti di complicità alternati a incomprensioni e confronti.

All’inizio del loro percorso nella Casa, Jessica e Mariavittoria hanno mostrato una naturale inclinazione a confidarsi l’una con l’altra. In particolare, Mariavittoria ha trovato in Jessica un’amica più grande con cui condividere i propri sentimenti e dubbi, soprattutto riguardo alle dinamiche relazionali con altri concorrenti. In un’occasione, Mariavittoria si è sfogata con Jessica riguardo alle sue paure in relazione a Tommaso Franchi, evidenziando la fiducia riposta nell’amica. Jessica ha spesso assunto il ruolo di consigliera per Mariavittoria, specialmente nelle questioni sentimentali.





“Oh, ma chi ti si inc***”. Grande Fratello, due ‘amiche’ ai ferri corti

Ha incoraggiato Mariavittoria a esplorare una possibile relazione con Alfonso D’Apice, spronandola a non erigere muri e a concedere tempo alla nascente amicizia per evolvere. Questo atteggiamento propositivo ha mostrato la volontà di Jessica di supportare Mariavittoria nelle sue scelte affettive. Nonostante i momenti di vicinanza, il rapporto tra le due concorrenti ha subito tensioni.

Mariavittoria ha espresso delusione per la percepita mancanza di empatia e sostegno da parte di Jessica durante periodi difficili, come la permanenza nel Tugurio. Si è sentita trascurata, lamentando l’assenza di gesti di affetto o parole di conforto da parte dell’amica. E ora, in questo periodo così confuso per la dottoressa romana, Jessica non l’aiuta di certo con le sue ‘sbroccate’ per cose davvero futili. Qualche ora fa, la Morlacchi ha accusato l’amica di averle attaccato il mal di gola.

questa litigata senza senso tutto x me mi piscio

Il motivo? L’uso della sua sigaretta. Proprio così, sembra che Mavi abbia usato la sigaretta dell’ex cantante dei Gazosa e di aver, poco dopo, lamentato un mal di gola. Jessica, svegliandosi con lo stesso dolore, l’ha accusata di essere l’untrice della malattia. A questo punto, con molto garbo c’è da dire, Mariavittoria si è presentata di fronte alla Morlacchi e davanti a tutti le ha detto: “Ma chi ti si strainc***”. La reazione di Jessica è prevedibile, il video parla da solo.

