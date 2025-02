Una bufera si sta abbattendo su Alfonso D’Apice al Grande Fratello. Il concorrente, durante una conversazione avuta con Chiara, si è lasciato andare ad una considerazione che ha offeso moltissime persone. Si è soffermato su qualcosa che è amata da tanti italiani, dunque il rischio è che ora possa perdere un bel po’ di consenso alla luce di queste dichiarazioni.

Non ci ha pensato su due volte e Alfonso è andato a ruta libera al Grande Fratello. Da parte sua c’è stata dell’ironia, ma da casa non tutti l’hanno colta in maniera positiva. E ora potrebbero esserci guai per il concorrente, il quale potrebbe anche dover fare delle rettifiche per stoppare qualsiasi tipo di protesta.

Leggi anche: “Il vincitore del Grande Fratello?”. Il colpo di scena clamoroso che cambia tutto





Grande Fratello, Alfonso nella bufera per alcune sue dichiarazioni

Una battuta fatta al Grande Fratello si è trasformata in un boomerang per Alfonso, che ha ricevuto parecchie critiche. A riportare tutto è stato il sito Leggo, infatti il gieffino ha esordito così: “Ma sai che a Torino c’è il museo del..” e poi è stato interrotto da Chiara, che ha completato la frase: “Degli Egizi, sì”. D’Apice ha però detto di no e ha spiegato a quale museo si riferisse realmente.

Alfonso ha infatti attaccato la Juventus, alimentando polemiche calcistiche sul web: “No, no, no. A Torino hanno fatto il museo, c’è il museo dei furti. Sì, ci sono tutti, tutti i pezzi unici. No, è un museo e sono andato pure a visitarlo, ti giuro. Ci sono tutti i pezzi rubati, tutto quello che c’è là dentro è tutto rubato. Ti giuro, è lo Juventus Stadium“. D’Apice è un grande tifoso del Napoli, non a caso nei giorni scorsi ha ricevuto un messaggio aereo dai suoi fan che gli hanno comunicato che i partenopei fossero in testa alla classifica di Serie A.

E ora le polemiche sono destinate ad aumentare di ora in ora e chissà se proprio Signorini sarà costretto a intervenire nella prossima puntata del 13 febbraio per stemperare la tensione.