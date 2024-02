Colpo di scena a Ciao Darwin nella serata del 16 febbraio. Paolo Bonolis si è reso protagonista di un episodio che mai era accaduto nella storia del programma, che ha visto contrapporsi nelle scorse ore gli Eleganti contro i Tamarri. Ma ad inizio puntata si è registrato un problema che è entrato di diritto nella memoria collettiva dei telespettatori di Canale 5.

Inaspettatamente a Ciao Darwin Paolo Bonolis ha dovuto fare i conti con questo imprevisto, che non gli ha permesso di cominciare l’appuntamento televisivo come dovuto. Infatti, si sono subito udite delle parole proferite dal conduttore che era evidentemente in imbarazzo per la scenetta. Il video, quasi superfluo dirlo, è diventato virale in pochissimo tempo.

Ciao Darwin, imprevisto per Paolo Bonolis: mai successo prima

Prima di dirvi cosa è accaduto in apertura di puntata a Ciao Darwin, Paolo Bonolis ha dovuto fare i conti con una visione clamorosa dell’amico Luca Laurenti. Quest’ultimo si è travestito da Capitan America e ha esclamato: “Riesco a parcheggiare in sesta fila, qualunque cosa accada non vado in prigione. Riesco a timbrare il cartellino ovunque, tranne che sul posto di lavoro. Prendo il reddito di cittadinanza e percepisco un assegno di invalidità di 2mila euro”.

Ma cosa è successo agli albori di Ciao Darwin? Paolo Bonolis stava per entrare in studio, per gridare il classico ‘Italianiii’ ma al suo fianco era presente una persona. Precisamente un assistente di studio. Ma il conduttore lo ha immediatamente bloccato: “Tocca a me, ma te ne vuoi andare? Vai via“. E il lavoratore se n’è andato velocemente dietro le quinte, ma è stato ripreso ugualmente dalle telecamere.

Partiamo benissimo 😂 #CiaoDarwin inizia ORA su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity! ✨ pic.twitter.com/48ieUgPU8L — Ciao Darwin (@CiaoDarwinReal) February 16, 2024

Poi la trasmissione è continuata senza ulteriori intoppi, ma certamente quel siparietto tra Bonolis e l’assistente di studio ha fatto divertire non poco i tanti telespettatori davanti al piccolo schermo.