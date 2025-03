Javier Martínez è uno dei concorrenti più discussi dell’ultima edizione del Grande Fratello, ma sapete chi è suo fratello? Si chiama Juan Manuel Martínez ed è un giocatore di pallavolo. Abita in Sardegna, dove ha militato nella squadra del Cus Cagliari e sembra che ancora oggi abiti nel capoluogo sardo. Il fratello maggiore di Javier Martinez, Juan, che entrato due settimane fa per fare una sorpresa al gieffino nella Casa del Grande Fratello, intervistato da Lollo Magazine, ha parlato di Helena Prestes e del discusso modello milanese, Lorenzo Spolverato.

“Sono soddisfatto del su o percorso, si è dimostrato un ragazzo di sani principi, rispettoso ed educato. Ciò è quello mi rende orgoglioso di lui ed è questo che l’ha portato molto lontano all’interno del programma. Javier in finale? Spero ci arrivi per il percorso che sta facendo. Nel caso non ci arrivasse, non credo ci rimanga male. È entrato con l’intenzione di fare una bella esperienza, la vittoria non è mai stato il suo obiettivo”, ha detto ancora Juan.





Juan Martinez, chi è il fratello di Javier del Grande Fratello

Il fratello di Javier Martinez, intervistato da Lorenzo Pugnaloni dopo la sua ospitata dentro la Casa, ha parlato anche dei finalisti. “I finalisti? Sono contento per Jessica (Morlacchi, ndr), lei mi è molto simpatica. Zeudi (Di Palma, ndr) si è dimostrata una bravissima giocatrice, ha saputo sfruttare varie occasioni per garantirsi un posto in finale. Lorenzo, invece, lo trovo a tratti infantile, molto manipolatore e narcisista. Secondo me, non meritava la finale“, ha detto il concorrente.

Parlando di Lorenzo Spolverato, il fratello di Javier ha detto: “A parer mio sì, meriterebbe la squalifica. Come ho detto prima, Spolverato è un personaggio molto chiacchierato per i suoi scatti d’ira, la sua aggressività, i suoi atteggiamenti manipolatori, le mancanze di rispetto, ecc… è triste che venga graziato ogni volta che oltrepassa il limite… Ma un personaggio del genere fa molto parlare e genera share. Per questo capisco che il GF ci pensi due volte prima di squalificarlo“.

Juan ha parlato anche del rapporto di Lorenzo e Shaila: “Il rapporto che ha con Shaila lo trovo alquanto tossico, a volte non si capisce se ci tenga a lei o se la stia utilizzando per creare le clip, mettendo i bisogni di lei in secondo piano“.

In quesi mesi Javier ha raccontato di avere due fratelli gemelli. Secondo il racconto di Javier, i due fratelli hanno vissuto con la mamma ed il papà in Argentina per due anni. “Poi la situazione tra le due famiglie non era bella, quindi si sono trasferiti”, poiché i loro genitori non volevano far crescere i loro figli in quell’ambiente.