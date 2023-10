Lutto nella tv, è morta la famosa attrice. Il triste annuncio della famiglia e del suo storico agente. Come scrive la nota congiunta tra il pubblicista e la famiglia, “è morta pacificamente nella sua casa nelle prime ore del mattino del 15 ottobre. È sopravvissuta a una forma aggressiva di cancro al seno per oltre 23 anni”. La dichiarazione inoltre afferma che la donna “era circondata dal suo amorevole marito, da suo figlio e dalla sua famiglia che era riunita per festeggiare il suo 77esimo compleanno il 16 ottobre.

Invece, celebreranno la sua vita straordinaria e ringrazieranno i suoi milioni di fan e follower che l’hanno amata teneramente”, aggiunge la nota. A luglio, la famosa attrice aveva rivelato una recidiva di cancro al seno. “Da quando mi sono preso una pausa dal lavoro, molti di voi mi hanno chiesto maggiori dettagli sulla mia salute”, ha detto.





E ancora: “Come sapete, ho avuto un cancro al seno vent’anni fa, e ogni tanto si ripresenta, e continuo a combatterlo”, ha scritto su Instagram. “Questo non è un territorio nuovo per me. So come indossare il mio equipaggiamento da battaglia”. Parliamo chiaramente della mitica ed iconica Suzanne Somers, la famosa attrice di “Tre cuori in affitto”.

Le è stata diagnosticata la malattia per la prima volta nel 2001 e prontamente la Somers lo ha rivelato in un’intervista con Larry King. La donna ha fatto tanto, ma era conosciuta soprattutto per il ruolo di Chrissy Snow nella sitcom di successo della ABC “Tre cuori in affitto”, andata in onda tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80. Suzanne ha anche avuto una grande carriera come scrittrice, con i suoi bestsellers “Sexy Forever”, “Knockout” e “Ageless”.

Un altro “cuore in affitto” è volato in cielo. Dopo #JohnRitter (1948-2003), addio a #SuzanneSomers 📺 pic.twitter.com/NG2KNwfBaG — Michele Borghi (@mixborghi) October 15, 2023

Ha anche dato via a un talk show tutto suo ed è diventata un’imprenditrice nel settore del cura della persona, grazie in gran parte al successo della sua famosa collaborazione con ThighMaster (un prodotto per fare esercizi), che l’ha trasformata in una sorta di icona del fitness. L’abbiamo vista, Suzanne Somers, anche in “American Graffiti”, “The Love Boat” e “Starsky and Hutch”. Suzanne Somers lascerà un grande vuoto, ma anche una preziosa eredità culturale.

