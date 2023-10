Assente il concorrente di Affari Tuoi, i telespettatori preoccupati. Ci hanno fatto caso tutti che durante l’ultima puntata del programma dei pacchi, condotto da Amadeus, c’era qualcosa di strano. In tantissimi infatti, durante la messa in onda, si sono fiondati sui social per commentare quella strana situazione. Uno scranno era infatti vuoto e più di qualcuno si è preoccupato sullo stato di salute del concorrente. Parliamo del pacco numero 10, il concorrente che rappresenta il Veneto.

Alla fine è stato lo stesso Amadeus a spiegare il motivo della postazione vuota. Protagonista di questa serata è stato Maurice da Carpi, provincia di Modena, che ha fatto le veci della regione Emilia Romagna. Vicino a lui, per questa bella ed entusiasmante esperienza, c’era la figlia Denise. Appena la ragazza è arrivata, il pubblico ha iniziato ad intonare “Sei bellissima” di Loredana Bertè.





“Effettivamente sei una bellissima ragazza”, ha quindi aggiunto Amadeus. La ragazza ha consigliato bene il papà che è arrivato alla trance finale del gioco con una scelta gustosa: 10.000€ e 75.000€. Ma non è finita perché prima di questo c’è stato un momento davvero intenso quando Maurice ha raccontato la sua storia.

L’uomo, ha detto, è nato in India ed è stato adottato ancora neonato da una coppia di italiani, oggi deceduti: “Sono morti a distanza di pochi mesi l’uno dall’altra, un anno dopo la nascita di mia figlia” ha raccontato l’uomo. Alla fine l’uomo ha deciso di andare avanti, nonostante la cifra offerta dal dottore: 37.500€. Poco dopo l’uomo, aprendo il pacco a lui affidato, ha scoperto di avere 75.000€. Grande gioia per lui e la figlia.

Ma tornando alla vicenda dello scranno mancante, Amadeus ha fatto chiarezza spiegando che la donna che rappresentava il Veneto non stava bene. “Greta oggi non c’è a causa di una lieve indisposizione, ma da domani sarà di nuovo con noi”. Poco dopo il padrone di casa ha spiegato che nel momento in cui si sarebbe dovuto aprire il pacco del Veneto, sarebbe stato proprio lui a farlo e così è stato.

