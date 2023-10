Lutto nel mondo della musica: è morta a soli 25 anni, dopo una durissima battaglia contro un tumore che alla fine non è riuscita a vincere. Nonostante la sua forza e determinazione per restare in vita, se n’è andata troppo prematuramente a causa della gravità della malattia. Dolore immenso per tutti, in primis la sua famiglia. Si era sposata pochi mesi fa, parliamo dello scorso 24 giugno, ma purtroppo il suo matrimonio ha avuto breve durata.

Adesso sono tutti in lacrime per la sua terribile scomparsa. Aveva ancora tutta una vita davanti a sé, sia professionale che privata, ma il destino è stato orribile e ora non è più tra noi. Un lutto devastante per la musica, visto che colei che è morta a 25 anni era un talento cristallino. Aveva un futuro lavorativo tutto spianato e a fermarla è stato solamente il cancro, il quale si è rivelato più grave del previsto fino a condurla al decesso.

Leggi anche: “Il nostro amico se n’è andato ieri sera”. Lutto nella musica, l’addio al famoso cantante





Lutto nella musica: è morta a 25 anni per un tumore

Questo lutto nella musica ha lasciato tutti increduli. Chi è morta a 25 anni per un tumore al seno è stata la soprano Patricia Janečková, che aveva scoperto la grave patologia all’inizio dell’anno scorso. Era diventata un vero e proprio simbolo della lotta contro il cancro e aveva pubblicato diverse immagini di lei, prima e dopo le operazioni. Purtroppo non aveva potuto continuare la sua passione ed aveva interrotto le sue esibizioni.

Patricia Janečková, originaria della Slovacchia ma nata in Germania, era balzata agli onori della cronaca per la sua partecipazione al reality Talentmania. Poi 9 anni fa aveva ottenuto il successo al Concorso Internazionale di Musica Sacra nella capitale Roma e poi conquistò anche una borsa di studio per Arezzo. Sul suo profilo Instagram, ci sono anche delle immagini che la ritraggono in seguito all’intervento di mastectomia per l’eliminazione del seno. Ce l’ha fatta solo a unirsi in matrimonio con l’amore della sua vita, prima di andarsene per sempre.

La soprano 25enne aveva commentato così le sue nozze: “Uno dei giorni più belli della mia vita“. Addolorati i suoi ammiratori: “Un colpo terribile, non doveva succedere. Questo angelo doveva rimanere sulla terra”. Resta un grande vuoto incolmabile per la perdita di questa giovane vita.