“Ti vorremo sempre bene”. Lutto al GF Vip, il triste annuncio sconvolge tutti

Lutto al GF Vip, è morta Rosella Rota. Per chi non lo sapesse, la donna è stata (per una sola puntata) l’opinionista del popolo (insieme a sua sorella Adriana) durante la scorsa edizione del GF Vip. A riferire la triste notizia a tutti è stato Luca Vismara, suo grande amico, con un post su Instagram. Il giovane ha scritto: “Ci hai lasciati anche tu, Ross. Con un colpo di scena che neanche nei nostri ‘reality’ in spiaggia a Moneglia. Mi hai insegnato che l’età è solo un numero e che le grandi amicizie nascono lì dove c’è amore”.

Poi dice Vismara: “Alla fine, non siamo mai stati così diversi. Con il nostro cinismo, la nostra corazza e quel cuore grande per quei pochi che sanno decifrarci. Sei stata l’amica inaspettata. Attenderò l’estate con meno ansia. Un grande pezzo di quest’ultima se ne va con te. Nessuno mai potrà sostituire quel posto dell’ombrellone accanto al mio. Ci sarai sempre tu. Ti ho voluto e ti vorrò per sempre bene. Tuo Luca”.

Leggi anche: Cacciato davanti a tutti. Choc al Gf Vip, la decisione sul concorrente arriva nella casa. Umiliazione e lacrime





Lutto al GF Vip, è morta Rosella Rota

Alfonso Signorini le aveva salutate così, all’indomani della loro presenza in studio: “Saluto le nostri grandi sorelle che questa sera le opinioniste del popolo sentivano troppa nostalgia del loro divano di casa e ci stanno guardando“. E nel descrivere, prima, aveva detto su di loro: “Accanto alle nostre due opinioniste ufficiali avranno un piccolo spazio anche due opinioniste molto pop, prese direttamente dal divano di casa”.

E ancora: “Due spettatrici appassionate di reality, che conoscono bene il programma e si appassionano a tutte le dinamiche possibili. Due voci decisamente fuori dal coro che faranno da controcanto alle versioni ufficiali nella nostra arena di discussioni e di confronti. Avremo due grandi sorelle, due signore stupende che potrebbero essere mia mamma e mia zia, delle pettegole tremende! […]”.

E conclude Alfonso: “Quando le ho viste me ne sono innamorato. Saranno presenze fisse, funzioneranno di sicuro”. La cosa però era durata pochissimo durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip, Signorini le aveva tanto volute, ma il progetto era stato archiviato velocemente dopo la prima puntata.

Leggi anche: “Ma che ca*** vuoi?”. GF Vip 7, Edoardo Donnamaria fuori di sé: gesto choc in casa