Tra i concorrenti del GF Vip 6 Lulù Selassié è una dei più chiacchierati, dentro e fuori la Casa, ma nelle ultime ore un suo atteggiamento sta facendo preoccupare tutti. Questa volta non c’entra il suo rapporto con Manuel Bortuzzo, ma una confidenza che Francesca Cipriani ha fatto alle altre vippone giovedì scorso: si è accorta che la principessa si chiude in bagno subito dopo aver mangiato per rimettere.

“Ragazze Lulù non credo stia molto bene. Piccola va in bagno a vomitare dopo aver mangiato. Cucciolotta io me ne sono accorta”. Con Raffaella Fico e Sophie Codegoni, la Pupa ha ribadito che Lulù Selassié ha bisogno di aiuto: “Ragazze le serve aiuto, dobbiamo aiutarla. Non sta bene l’ho detto anche ieri, però non è una cosa semplice. E noi ora come facciamo?”. In realtà non è la prima volta che qualcuno nella Casa si accorge di questo problema alimentare della sorella di Jessica e Clarissa. Prima di uscire dal reality anche Andrea Casalino lo aveva affrontato con la stessa Lulù Selassié e Sophie lo ha ricordato.

Preoccupazione per Lulù Selassié: “Va aiutata”

“Perché queste non sono cose da sottovalutare – ha detto Sophie Codegoni – Andrea le aveva detto tutto in modo esplicito, cioè che sapeva. Le aveva chiesto come mai andasse in bagno dopo aver mangiato. Lei (Lulù Selassié, ndr) era venuta da me a dirmi ‘assurdo Andre mi ha detto questo’. In questi casi bisogna avere una delicatezza infinita, perché si tratta di un disturbo grave. Poi lei è molto sensibile”.





Per Raffaella Fico in questa situazione delicata c’è bisogno di una persona competente che aiuti Lulù Selassié perché “si tratta di un problema molto particolare. Sono d’accordo che andrebbe aiutata. Io non vorrei entrare in merito a questa cosa. Vedete come ha risposto ad Andrea? Sono cose tanto delicate. Secondo me è meglio non entrare in merito”.

Ma è vera questa storia di Lulù che vomita dopo i pasti?

Se così fosse, spero non resti indifferente.

Queste sono cose molto serie.#GFvip October 7, 2021

E poi: “Chi l’aiuta? E noi come l’aiutiamo, non abbiamo i mezzi. Qui c’è bisogno dell’aiuto della psicologa ragazze. Ma le sorelle la sanno questa cosa qui?”. Alla preoccupazione in Casa si è aggiunta quella degli utenti del GF Vip 6, che stanno seguendo la vicenda. Lulù Selassié non è ancora intervenuta in merito e se quello che ha detto Francesca Cipriani alle altre vippone è vero (le telecamere in bagno ci sono, scrive il sito Biccy), non c’è dubbio che la principessa verrà aiutata.