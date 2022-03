“Solo con le mie sorelle”. Lulù Selassié non lo nasconde, è pronta. E Manuel non è così certo

Lulù Selassié ha finito da poco più di due settimane l’esperienza al ‘GF Vip’ e si sta godendo pienamente la sua relazione sentimentale con Manuel Bortuzzo. I due giovani si sono conosciuti proprio nel reality show di Alfonso Signorini e hanno deciso di iniziare una bellissima storia d’amore, che sta ancora proseguendo anche a telecamere spente. Ma ecco adesso arrivare una grossa novità relativa al suo futuro in televisione. Infatti, potrebbe sbarcare a ‘L’Isola dei Famosi’ ma solamente ad una condizione.

Ma Lulù Selassié è anche stata protagonista nella scorsa puntata de ‘La pupa e il secchione’. Già al ‘Grande Fratello Vip’ aveva mostrato una certa abilità con il twerking e nello studio de ‘La pupa e il secchione’ ha bissato mandando il pubblico in delirio. Non a caso la star americana Cardi B aveva pubblicato sui social un video di Lulù intenta a twerkare sulle note di Clout, brano della rapper e del marito Offset, scrivendo: “Lei è sicuramente la star dello show”. Vediamo ora cosa ha riferito sull”Isola’.





Dopo aver preso parte anche a ‘Verissimo’, il sito ‘Biccy’ ha riportato altre dichiarazioni di Lulù Selassié. Stavolta ne ha parlato a ‘L’Isola Party’ con Ignazio Moser e ovviamente alcune domande sono ricadute proprio sul reality show di Ilary Blasi. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez non ha fatto troppi giri di parole e le ha chiesto se volesse volare in Honduras. La risposta è stata sicuramente affermativa, ma per materializzarsi questo obiettivo dovrebbe succedere qualcos’altro.

Queste le parole di Lulù Selassié, proferite davanti a Moser: “Sì, magari io in Honduras potrei farmi una borsetta con i cocchi, una resistente all’acqua. Ma sarebbe bello comunque andarci con le mie sorelle. Certamente non sarebbe un’esperienza facile, infatti è molto più dura del GF Vip. Alla fine nel GF Vip vivi dentro una casa, dove hai tutto, lì invece devi stare su un’isola deserta. Avere le mie sorelle eviterebbe i momenti di tristezza e disperazione che altrimenti mi verrebbero”.

Quindi, la presenza di Lulù Selassié nel programma di Canale 5 sarebbe strettamente legato alla partecipazione di Clarissa e Jessica. Poi la fidanzata di Manuel Bortuzzo ha concluso il suo discorso, aggiungendo: “Credo che sarebbe anche bello e in un certo senso utile per me come esperienza. Mi porterei il mio lucida labbra, il profumo preferito e una crema per il corpo”.

