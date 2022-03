Terza puntata dell’Isola dei Famosi 2022 e di Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo nessuna traccia. È da quando è iniziato il reality di Ilary Blasi che il pubblico si chiede dove sia l’ex gieffina e perché non sia ancora sbarcata in Honduras insieme agli altri naufraghi. Tanto più che era stata una dei primi concorrenti a essere ufficializzata dalla produzione.

Tutti si chiedono il motivo dell’assenza della showgirl che come detto all’Isola dei Famosi 2022 parteciperà come unico concorrente insieme al fratello. Non è la sua prima Isola, aveva già partecipato anni fa e ora è pronta a ritrovare il suo equilibrio dopo mesi difficili che l’hanno vista protagonista di spiacevoli episodi con l’ex marito.





Guendalina Tavassi ancora non entra all’Isola, parla il fidanzato

Ma Guendalina Tavassi non è l’unica naufraga che manca all’appello in questa nuova edizione dell’Isola. Non sono ancora sbarcati nemmeno i Cugini di Campagna, anche loro attesissimi. Nei giorni scorsi si era vociferato che alcuni di loro avessero contratto il Covid e che per questo motivo avrebbero dovuto rinviare l’inizio della loro avventura in Honduras.

Ma per quanto riguarda Guendalina Tavassi e suo fratello ora è il fidanzato di lei, Federico Perna, a smentire via Instagram questa voce e a chiarire la situazione. “Neanche questa settimana entreranno. Stanno bene, non si tratta di quello che dicono le persone su Instagram, Guendalina non ha il Covid. Se fosse stato così ve lo avrei detto, non è una vergogna”, ha spiegato.

“I motivi non li so neanche io, ma sono semplicemente legati ad una scelta della produzione. Quelli fanno il programma, sono liberi di fare come gli pare. E di decidere loro quando e come farli entrare”, ha aggiunto il fidanzato di Guendalina Tavassi che ha poi invitato tutti a restare sintonizzati perché prima o poi arriveranno e “il programma avrà risvolti migliori, positivi e saremo tutti più felici di guardarlo”.

