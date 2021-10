Lulù Selassié, sembra finita con Manuel Bortuzzo. Al GF Vip 6 il nuotatore ha messo fine alla sua “storia” con la principessa dicendole chiaramente che vuole essere libero, che desidera dormire soltanto con Aldo Montano e che non vuole più essere baciato. È successo tutto domenica 10 ottobre 2021 dopo una lunga serie di discussioni e scenate di gelosia, ma la sorella di Jessica e Clarissa non è sembrata molto d’accordo con la decisione del coinquilino.

In serata ha infatti chiesto al vippone un secondo confronto dove gli ha letteralmente implorato di avere una seconda chance, come riporta il sito Biccy. “Proviamoci da domani mattina? Valutiamo da domani mattina, dai. Se dentro di me ho voglia di darti un bacio, posso avere la possibilità di dartelo? Io voglio farti vedere la persona che sono fuori, qua per me è molto stressante. Non fossilizziamoci sui problemi. Andiamo avanti”, le parole di Lulù Selassié che però non hanno convinto Manuel Bortuzzo, che non si è per niente scomposto né allontanato dalla sua idea. E ha anche chiesto alla principessa di allontanarsi.

Lulù Selassié in lacrime per Manuel Bortuzzo

“Il tuo bacio? È un atto che non mi interessa avere, non voglio i tuoi baci, per come sono fatto io ai tuoi baci non riesco a dare il valore che vorrei dargli. All’inizio mi sono lasciato andare con te, anzi ci siamo lasciati andare, forse era meglio se ti avessi conosciuto prima di fare certe cose”, ha chiuso il nuotatore. Ma niente: Lulù Selassié sembra proprio non volerne sapere di questa “rottura”. E si è sfogata, senza trattenere le lacrime, con sua sorella Clarissa e Katia Ricciarelli il giorno successivo, dunque lunedì 11 ottobre, prima della diretta.





“Mi viene da piangere – ha detto Lulù Selassié – Ho troppi problemi. Manuel mi ha capita e abbiamo parlato ieri notte. E appunto perché ieri abbiamo discusso non mi piace che la gente va a parlare in confessionale. Perché poi loro montano i pezzi e lui si vede i film stasera e dice ‘ah vedi, anche le altre persone lo dicono’”. La colpa di tutto sarebbe dunque del GF Vip per Lulù Selassié, per cui “è difficile non viverla così, perché sono molto stressata. Devono lasciarci in pace tutti e non creare clip, clip e altre clip”.

Lulu che dice che la colpa è delle clip che creano, senza sapere che la colpa è sua e della sua ossessione… #gfvip October 11, 2021

Lulu è fuori da ogni realtà, adesso la colpa della "crisi" tra Manuel e lei sarebbe degli altri che si intromettono e dicono la loro idea nel confessionale e lui automaticamente si blocca. TESORO IL PROBLEMA SEI TU CHE HAI 4 anni. #gfvip October 11, 2021

“Hanno creato in lui delle… Perché se tu sai che una persona come lui ha già tante difficoltà e problemi, non ci metti il carico, loro invece… Parlate di altro, basta, perché non hanno parlato di Samy e Jessica?”. La sorella ha a Lulù Selassié consigliato di “non ingigantire tutto”: “Poi non puoi dire cosa dobbiamo dire o non dire in confessionale, questo è il gioco. Anche io ho detto che spero che Manuel non ti faccia soffrire. Capisci che è normale? Te non puoi pensare quali clip devono far vedere”. Staremo a vedere cosa succederà in diretta.