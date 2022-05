Continuano a saltare fuori retroscena sulla storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, iniziata nella casa del Grande Fratello Vip e conclusa ormai un mese fa. L’annuncio era arrivato tramite un comunicato stampa all’Ansa, cosa che aveva lasciato la princess senza parole.

Al settimanale Chi ha anche svelato di aver chiesto a Manuel Bortuzzo un confronto, così da chiudere la loro storia guardandosi negli occhi, ma lui l’avrebbe addirittura bloccata. “Sì è stato Manuel a lasciarmi. Ve bene, Manuel non ha dato una possibilità al nostro amore, anzi, ieri mi ha pure bloccato su Whatsapp e prima mi ha scritto: ‘Ah, ma allora non hai capito che ci siamo lasciati?’”, le sue parole.





Lulù Selassié, il retroscena di Maria Monsè su Manuel Bortuzzo

Dopo l’addio in tanti hanno commentato la storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, e in queste ore anche Maria Monsè, ex GF Vip 6, ha voluto dire la sua: “Mi aspettavo la loro rottura. – riporta Biccy – Io sono stata colei che da subito diceva che non sarebbero andati avanti. In tempi non sospetti, quando andavo ospite a Mattino 5, dicevo che si sarebbero lasciati e loro mi dicevano ‘no Maria ma cosa dici’. Non avevo dubbi che sarebbe finita”.

“Manuel Bortuzzo è un ragazzo d’oro, – ha detto ancora Maria Monsé – carinissimo con me e tutti. Lulù tutto l’opposto e penso sia una cosa radicata nelle sorelle Selassiè. Tutte e tre dicono parolacce e cose brutte. Mi sono ritrovata loro tre impazzite contro di me. Quando dentro la casa del Grande Fratello Vip ho notato che dove stava Lulù non voleva stare Manuel. Tutto è cambiato un pomeriggio quando ci hanno mandato le creme per rassodare i glutei e certe zone particolari”.

I DIDDIBLACK CON CLARY E LULÙ.❤️‍🔥

SENTO GIÀ LA CHAOTIC ENERGY DA QUI #jeru pic.twitter.com/NEX6NJk0BO — giulia🫀 (@giuliaa94) May 10, 2022

Poi il retroscena sul riavvicinamento di Manuel Bortuzzo, arrivato secondo Maria Monsé a causa di una ‘proposta particolare’ fatta da Lulù Selassié: “Il riavvicinamento è arrivato con la crema, perché lei gli ha fatto una proposta particolare, per non definirla in altro modo. Ragazzi è andata lì e ha detto a Manuel ‘me la massaggi?’ e si è messa in una posizione che lui, poverino stava anche sudando. Da donna sono rimasta indignata, perché non amo queste situazioni. Sono una classica donna del sud. Una donna che per riconquistare un uomo fa quelle cose non è bello”.

