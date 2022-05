Manuel Bortuzzo, Lulù Selassié è un capitolo chiuso a doppia mandata. Sono passati meno di 10 giorni dall’addio, ma dagli ultimi gesti sembra una storia più che archiviata. La princess, che dice di aver saputo dell’addio come tutti, attraverso il comunicato inoltrato all’Ansa, ha detto di essere rimasta molto male.

Al settimanale Chi ha anche svelato di aver chiesto a Manuel Bortuzzo un confronto, così da chiudere la loro storia guardandosi negli occhi, ma lui l’avrebbe addirittura bloccata. “Sì è stato Manuel a lasciarmi. Ve bene, Manuel non ha dato una possibilità al nostro amore, anzi, ieri mi ha pure bloccato su Whatsapp e prima mi ha scritto: ‘Ah, ma allora non hai capito che ci siamo lasciati?’”, le sue parole.





Manuele Bortuzzo definitivo con Lulù: il gesto

“Ma io non sono alle scuole medie, penso che ci possiamo incontrare, che possiamo guardarci negli occhi e confrontarci. Ha fatto anche un gesto brutto, come a significare che il nostro amore non ha valore”, ha continuato Lulù Selassié aggiungendo che a suo avviso ci sono terze persone che avrebbero sconsigliato a Manuel Bortuzzo di incontrarla per parlare.

“Perché non abbiamo avuto un confronto? Non può, gli hanno detto di non farlo. Se ci fossimo visti sarebbe passato tutto, ci saremmo dati un bacio e saremmo tornati insieme”, ha detto ancora la princess. Manuel Bortuzzo è invece su tutt’altro piano: alla conferenza stampa del film sulla sua vita, Rinascere, si è rifiutato di rispondere a una domanda sulla sua ormai ex: “No grazie, sono qui per altro”.

Ma dopo l’intervista che Lulù ha rilasciato al settimanale Chi è arrivato un altro “gesto forte” che confermerebbe come l’abbia definitivamente cancellata dalla sua vita. Letteralmente cancellata: Manuel Bortuzzo ha rimosso tutte le foto insieme dal suo profilo Instagram. Eppure solo poche settimane fa facevano grandi progetti…

“Cosa mi ha fatto”. Lulù Selassié spiffera tutto su Manuel Bortuzzo