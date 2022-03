Attimi di tensione all’interno della casa del GF Vip. Durante una serata spensierata di balli e divertimenti, è successo qualcosa di brutto a Lulù Selassié. La ragazza infatti ha ricevuto un colpo da Soleil Sorge ed è stata messa KO senza volerlo. Gli autori del GF Vip aveva organizzato un party dopo cena e le ragazze sono andate in giardino a ballare tutte le hit di JLo, Cardi B e Lil Wayne. A quel punto Lulù, Sophie, Soleil e Delia si sono spostate in piscina e durante uno dei loro balletti Soleil Sorge ha inavvertitamente dato una super gomitata in faccia a Lulù.

La principessa etiope allora è immediatamente corsa fuori dalla piscina in lacrime e Jessica le è andata dietro. Lulù Selassié, con le lacrime agli occhi per il dolore e lo spavento, si è diretta verso il bagno ed ha chiesto aiuto alla sorella, che ha cercato di tranquillizzarla: “Lulù ti esce il sangue? Tranquilla bagnati, io vado a cercare il ghiaccio“. La compagna di Manuel Bortuzzo però è poi finita sul ‘tragico’ e ha addirittura ipotizzato di non poter essere presente nella puntata di giovedì sera: “Mi sono fatta male molto, sì mi ha colpita”.

E ancora Lulù Selassié: “Aiutami Jessy. Io giovedì non posso essere in puntata. Non hai capito, non posso esserci, no giovedì non vengo, giovedì non potrò venire. Non posso stare in puntata, no non posso! Aiuto, non posso venire giovedì, non posso Jessy, ho il labbro gigante. Jessica no guarda non so cosa fare qui. Mi sta uscendo anche il sangue dalla bocca e dal dente”.





“Prendi il ghiaccio sì portamelo“m ha concluso Lulù Selassié. Naturalmente, dopo aver aiutato sua sorella, Jessica Selassié è tornata in piscina per aggiornare agli altri gieffini sulle condizioni di salute di Lulù: “Sì in effetti ha preso un colpo alla bocca, adesso è in bagno che cerca di lavarsi bene. Ha un labbro gigante, davvero grosso”.

“Le è uscito tutto il sangue dalle labbra, adesso ho chiesto al GF del ghiaccio per fermare tutto. Ora me lo portano e torno da lei per aiutarla“. La situazione poi si è tranquillizzata, la tensione è calata e le cose sono tornate tutte al loro posto. E anche Lulù Selassié si è calmata.