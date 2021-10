Lulù Selassié è al GF Vip 6 insieme alle sorelle Jessica e Clarissa. Le tre principesse giocano come unico concorrente e nella scorsa puntata hanno dovuto confermare in diretta il loro titolo nobiliare che fuori dalla Casa era stato messo in discussione. Tra le tre sicuramente la più chiacchierata è proprio Lulù Selassié che però per i suoi ultimi atteggiamenti, come le scenate di gelosia a Manuel Bortuzzo, ha fatto indispettire il pubblico social ma anche le sue sorelle.

“Non mi piace come si comporta. Non stasera, ma in generale“, ha detto Jessica. “Allora dopo faremo una conversazione tra noi tre sorelle e basta – ha risposto Clarissa – Troveremo un modo per trovare una soluzione pacifica. Tu infatti balla con me, non ballare con Lulù. Sì, sì, non ballare con Lulù. Balla con me e Lulù lasciamo che balli con Manuel. Andiamo fuori io e te, ci parliamo dopo con nostra sorella”. Ricordiamo che le tre formano un solo concorrente almeno per il momento, dunque la maggiore e la più piccola potrebbero temere una nomination per colpa di Lulù Selassié.

Il segreto di Lulù Selassié

Anche la settima puntata del GF Vip 6 è stata intensa. Tra sorprese e confessioni, si sono svelati gli schieramenti della Casa ma non solo. Nella notte Lulù Selassié ha deciso di svelare anche un suo segreto, un trauma legato al passato che nessuno conosceva. Si è appartata in camera con la sorella Clarissa e Giucas Casella e dopo aver pianto per le tensioni in diretta e gli atteggiamenti di Soleil Sorge, ha detto al mago di avere un segreto che la tormenta: “Ci sono cose che tu non sai ancora. Soprattutto una cosa che non sa quasi nessuno. Io ho avuto un maniaco, uno stalker serio – ha rivelato Lulù Selassié – Un folle pericoloso”.





“Avevo un pazzo che mi ricattava con delle mei foto intime. Non vado in giro a raccontarlo. Se non lo dico è perché è una cosa molto forte e perché non voglio passare per una che fa la vittima. Poi perché non voglio dirlo a tutti, è un dolore serio per me – le parole della principessa Lulù Selassié – Sono passati quasi 10 anni. Mi inseguiva ovunque, era un matto. Volevo chiedere aiuto. Non riesco a superarla questa cosa, ho gli incubi, ci penso sempre. Le persone non lo sanno. Era un pazzo maniaco sul serio. Era un maniaco che mi costringeva a fare cose che non volevo fare. Ero costretta a fare certe roba. Io ci penso sempre, sempre, sempre”.

Ho appena girato, ma cosa c'entra che c'era uno stalker quando aveva 15 anni con il suo essere lì? #gfvip October 4, 2021

mi dispiace mai fosse vero dello stalker di lulù ma non c’entra nulla con il gioco purtroppo solo perché qualcuno ti ha nominata o alzato la voce contro di certo non puoi usare questa carta allora dovremmo far vincere a tavolino manuel per i suoi ‘problemi’ #gfvip October 4, 2021

“Avevo 15 anni, era il mio segreto – ha continuato Lulù Selassié – Mia mamma ha sofferto molto per questa cosa. Per sei mesi non sapevo a chi chiedere aiuto, ero terrorizzata. Ho passato un periodo che non auguro a nessuno. Mia sorella aveva 12 anni, ha aperto il telefono ed è rimasta scioccata per quello che ha visto. Le persone non sanno un ca**o e giudicano ‘le principesse’. Devo scrivere un libro per far zittire tutti. E dallo studio tutti difendono Soleil perché ha i follower! Basta, sono stanca. Noi abbiamo sofferto moltissimo, non siamo delle viziate”.