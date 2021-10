Lulù Selassié e la gelosia al GF Vip 6. Anche durante la diretta di venerdì 1 ottobre 2021 Alfonso Signorini ha voluto indagare su questo suo flirt con Manuel Bortuzzo che, anche nel corso della sesta puntata, ha ribadito la voglia di continuare a conoscere la principessa, ma anche di aver bisogno dei propri spazi da trascorrere con altre persone.

E poi c’è la questione Aldo Montano. Con l’uscita momentanea dello sportivo dal programma per impegni istituzionali Lulù Selassié ne ha approfittato per dormire con il nuotatore, a cui è sempre più vicina, ma lui è stato chiaro sin da subito e anche venerdì ha annunciato che con il ritorno in Casa di Aldo Montano tutto sarebbe tornato come prima. Così, in confessionale, Manuel Bortuzzo ha confessato ad Alfonso Signorini di voler dormire con il suo amico che in pochi giorni è diventato la sua spalla, svelando, poi, la propria decisione alla coinquilina.

Bufera su Lulù Selassié: cosa è successo nella notte

Nel momento in cui il gieffino ha annunciato la notizia a Lulù Selassié, quest’ultima sembra aver fatto di tutto affinché il tutto non si verificasse. Già in giardino con Manila Nazzaro ha ammesso di esserci rimasta male poi, prima di recarsi in un letto diverso, è rimasta da sola con Manuel in camera da letto. Ma dopo chiacchiere, baci e abbracci, lui ha raggiunto Aldo Montano in giardino ed è a questo punto che, secondo diversi utenti, Lulù Selassié si sarebbe mossa per impedire che i due amici dormissero insieme.





E c’è riuscita perché per evitare di dover lasciargli il posto nel letto accanto a Manuel Bortuzzo, Lulù avrebbe prima finto di dormire e poi avrebbe dichiarato di non sentirsi bene restando così a letto col nuotatore. Aldo Montano, così, ha dormito con Gianmaria Antinolfi mentre Clarissa e Jessica Selassié e Sophie Codegoni hanno diviso un letto in tre. Questa scena ha fatto infuriare e non poco i telespettatori social.

Questo è ciò che è successo stanotte, a grandi linee.



Io richiedo un provvedimento di qualsiasi tipo, perché se fosse stato un uomo al posto di Lucrezia ad avere atteggiamento simili, l'avreste massacrato.



Basta la scusa della donna sensibile etc.



Ora il popolo del web chiede dei provvedimenti nei confronti di Lulù Selassié e si augura che Manuel Bortuzzo metta le cose in chiaro tra loro. “Chiedo un provvedimento di qualsiasi tipo, perché se l’avesse fatto un uomo l’avreste massacrato. Basta con la scusa della donna sensibile. È inammissibile”, “Questo è surreale, c’è da preoccuparsi”, scrivono gli utenti dopo quanto accaduto nella notte.