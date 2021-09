Chi si aspettava una nuova edizione del Grande Fratello Vip sotto tono è rimasto deluso. Le prime due settimane non ha risparmiato colpi di scena. E la tensione sale in vista della prossima puntata. Tanta carne al fuoco. Nelle ultime ore a far parlare di sé era stato Gianmaria Antinolfi. L’ex fidanzato di Soleil Sorge e Belen Rodriguez ha infatti annunciato di essere pronto ad abbandonare la casa.



Tutto ha avuto inizio nel confessionale, quando Soleil Sorge ha dichiarato che il suo ex è arrivato al limite dello stalking e ha minato la sua libertà personale in più occasioni. La rivelazione di Soleil Sorge non poteva che fare andare su tutte le furie il gieffino. Gianmaria Antinolfi non poteva accettare le accuse dell’ex ed è così che aveva già preannunciato le sue intenzioni: “Si prenderà la responsabilità di quello che ha detto. Verrà querelata per questo. Domani mattina la faccio denunciare dai miei avvocati”.



“Non ce la faccio a stare qui con lei. Perché non mi va nemmeno di condividere questo spazio con Soleil”. Se prima era solo un’idea, oggi sembra diventare una certezza: Gianmaria Antinolfi è intenzionato ad abbandonare la casa del GF Vip sabato mattina. Per una lite che esplode c’è un amore che sboccia: quello tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè.







Dopo la conferma dell’avvicinamento tra i due data dallo stesso ‘GF Vip 6’ sulle tenerezze scambiate tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia ‘Lulù’ Selassié, oggi anche il video che mostrerebbe tutto quello che è accaduto prima del “buongiorno pieno di affettuose attenzioni”. Dopo il primo bacio scoccato in piscina, il nuotatore e la principessa continuano fare sul serio.



Sono stati beccati sotto le coperte in tenere effusioni. “Siamo due persone molto sensibili e quindi penso che sia bello il fatto che entrambi sentiamo di dimostrare la nostra sensibilità con l’affetto. Ci siamo trovati molto su questo”. Quello che succederà lo vedremo nei prossimi giorni. Intanto nella notte ore difficili sono trascorse per Lulù Selassiè. “Son stata male con lo stomaco” ha raccontato ai coinquilini al risveglio Lulù Selassiè , per poi continuare, durante la diretta della Casa, spiegando meglio: “Ho vomitato, ho dovuto prendere delle medicine e una camomilla con del miele”.