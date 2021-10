Lulù Selassié, nonostante i consigli di Alfonso Signorini, ha provato a riavvicinarsi a Manuel Bortuzzo in questi ultimi giorni di GF Vip 6. Con le lacrime agli occhi si è avvicinata al nuotatore e chiesto un contatto fisico: “Voglio sapere se tu sei disposto a riavvicinarti come sto facendo io. Posso essere libera di coccolarti o di abbracciarti? Perché vorrei capire fin dove posso andare. Cioè, se voglio abbracciarti vorrei essere libera di farlo senza pensarci. Scusami se sto piangendo, ma per me gli abbracci sono tanto emozionanti”.

Ma lui non si è scomposto, anzi: “Viviamo in tranquillità, tu fai il tuo e io faccio il mio. Se accadrà qualcosa che ci farà riavvicinare ok, altrimenti bene così. Se una cosa non nasce, non nasce. Non trovo il senso di abbracciarci, soprattutto da parte mia. Ma poi non vedi che io di base non abbraccio così tante persone… Questa cosa non mi appartiene”. Insomma, niente da fare per Lulù Selassié che nelle ultime ore ha fatto una confidenza particolare agli altri abitanti della Casa.

Lulù Selassié, il suo segreto al GF Vip 6

In realtà ha iniziato sua sorella Clarissa, che in veranda con Gianmaria Antinolfi e Nicola Pisu ha parlato delle relazioni di Lulù Selassié e soprattutto di una cartella segreta molto particolare che ha sul telefono: “Ragazzi lei ha una cartella molto particolare sul suo iPhone. Dentro ci stanno tutte le foto dei suoi ragazzi, capitemi. In pratica le colleziona”. I due vipponi increduli, all’inizio pensavano a uno scherzo.





“Ma dici davvero? Non ci posso credere”, le parole di Gianmaria. Tutto vero invece e confermato dalla stessa Lulù Selassié: “Sì è vero, ho una cartella segreta sullo smartphone. Dentro ci sono soltanto foto che scatto in certi momenti. Perché alla fine voglio avere il ricordo dei ragazzi. Come faccio a farle? Io dico ‘aspetta che ti devo fare la foto’. E loro rispondono sempre ‘va bene falla pure amore’”.

Non so voi, ma a me la cartella di Lulù fa schifo come le stelline che metteva Ignazio sull'agenda #gfvip October 15, 2021

“Se c’è qualcuno che mi ha detto di no? Forse due o tre, ma non di più. Non si vergognano, sono seria, mi dicevano quasi subito di sì”, ha concluso Lulù Selassié scatenando ovviamente gli utenti di Twitter. A molti questo suo segreto ha ricordato il famoso diario con le stelline di Ignazio Moser. Ma come riporta Biccy, qui la differenza è che la principessa, parole sue, prima di scattare quelle foto ha sempre chiesto prima il permesso.