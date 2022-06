Lulù Selassié festa di compleanno, ricordate? Già qualche settimana fa la princess aveva dato una festa per celebrare i suoi 24 anni e oltre alle sorelle erano presenti due concorrenti del GF Vip 6 a cui è molto legata, ovvero Giacomo Urtis e Giucas Casella. Con loro ha festeggiato, come mostrato sul profilo di Casa Chi, tra palloncini e torte.

Poi, dopo questa mini festa di compleanno, Lulù Selassié aveva lasciato una lunga didascalia di ringraziamento per gli auguri: “Happy Birthday to me! E non sarebbe stato lo stesso senza, i vostri fiori, le vostre torte, i regali inaspettati, le sorprese, i cuori reali e virtuali, l’affetto di un abbraccio e di un messaggio, e le persone che sanno e vogliono esserci. Tanto io resto sempre la vostra piccola fatina”.





Lulù Selassié festa compleanno: “Un flop”

E ancora, sempre dopo la festa: ”Grazie mille x tutto ciò che fate per me ogni giorno, da sempre e per sempre. VI AMO. E grazie alle persone che hanno organizzato questa bellissima sorpresa per me, e a chi è venuto semplicemente per passare il giorno del mio compleanno insieme a me e scambiarci sorrisi e risate, mi avete riempito il cuore di amore e calore umano”.

Ma in queste ultime ore Lulù Selassié insieme alle sorelle hanno dato un’altra festa di compleanno al quale, però, ancora una volta, si sarebbero presentati ben pochi ex concorrenti del GF Vip Instagram The Pipol mostrando anche un video della serata:“Napoli. Il compleanno delle sorelle Selassiè si è rivelato un flop. Avrebbero dovuto dare un grande party in hotel il 9 giugno, ma come avevamo già anticipato, il tutto sarebbe stato spostato ad una nuova data, il 22. E così è stato”.

“Peccato che alla festa di ieri sera non si sia presentato quasi nessuno: dei cinquanta invitati previsti, (tra i quali anche diversi ex gieffini) se ne sono visti ben pochi. I fotografai vagavano nel vuoto e il sontuoso catering non è stato toccato. Vedere per credere. Le testimonianze non possono essere smentite. Ma non è finita qui: grandissimo imbarazzo da parte dell’hotel che ha ospitato gratuitamente per tre giorni le sorelle, concedendo loro ogni tipo di extra, come rilassanti spa e golosi room service”.

