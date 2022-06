Katia Ricciarelli sorelle Selassié, tutte grandissime protagoniste di questo GF Vip 6 tanto che la soprano e due delle principesse sono arrivate alle battute finali, uscendo diversi mesi dopo il loro ingresso nella Casa. E per la cronaca Jessica ha anche vinto il reality ma questa è tutta un’altra storia.

Spente le telecamere della Casa di Cinecittà, si è parlato molto di Katia Ricciarelli e delle sorelle Selassié. Dei futuri impegni in tv della cantante lirica e della vita sentimentale delle princess più che altro. Chi ha seguito il GF Vip 6 sa bene che le 4 si sono lasciate in cattivi rapporti.





Katia Ricciarelli sorelle Selassié, il gesto inaspettato

Ma a distanza di tempo da quelle brutte litigate e dalle incomprensioni le cose sembrerebbero essere cambiate. Recentemente l’ex moglie di Pippo Baudo ha inaugurato su Instagram il suo nuovo profilo per restare meglio in contatto con il suo pubblico dopo il successo ottenuto al GF Vip e ha anche cenato con un’altra ex coinquilina: Nathaly Caldonazzo.

Soprano e showgirl si sono spesso scontrate nella Casa per poi cercare di chiarirsi durante gli ultimi giorni. E oggi a vedere la foto della cena insieme sembrano molto affiatate e sintonia. Ma la vera sorpresa riguarda il rapporto Katia Ricciarelli sorelle Selassié: nelle ultime ore la cantante ha deciso di seguire Jessica e Lulù (che però al momento ancora non hanno ricambiato).

Prove di disgelo in corso? Ci sarà presto una vera pace tra le 3 dopo tutte quelle discussioni feroci? Manca una princess però all’appello: Katia Ricciarelli non ha ancora messo “segui” alla più piccola delle sorelle Selassié, Clarissa, con cui ha avuto lo scontro più duro. Sempre a proposito di GF Vip 6, la cantante ha inoltre scelto di seguire su Instagram Soleil Sorge e Biagio D’Anelli.

