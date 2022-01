I rapporti tra Lulù Selassié e Sophie Codegoni si fanno sempre più tesi. Tutto è iniziato dopo che la mamma della Codegoni ha messo in guardia la figlia proprio dalla princess. Come se non bastasse, l’ex tronista, da allora, è sempre più vicina con Soleil Sorge. E proprio riguardo questa nuova alleanza Lulù perde le staffe con Sophie: “Stai a fa l’amicona con questa. Ci stai insieme, ci ridi, guarda che io vedo tutto e ci rimango molto male. Quella è una persona che mi odia e tu ti fai prestare i vestiti da lei”.

E ancora Lulù Selassié: “Ti presto io i vestiti che sono molto più belli. Io ho pianto con Manu per questa cosa che combini. Stai con lei, vedrai poi. Te ne accorgerai in futuro. Io so che ho ragione e non mi sbaglio. Quella mi odia, stai con persone che mi odiano e questo è brutto! Vivi nel mondo delle favole svegliati. Pensavo di aver trovato un’amica e invece non è così. Non voglio avere nulla a che fare con quella persona e tu invece ci passi tutto il tempo. Ci fai l’amichetta perché te l’ha detto la mamma intanto”.

Lulù Selassié continua: “Mi dispiace per te perché capirai chi è quella quando sarà troppo tardi. Quella ci odia e odia pure te, si è attaccata soltanto perché non se la calcola più nessuno. Poi quell’altra sfi***a che in puntata viene dopo che tua mamma aveva detto quelle cose su Jessica. io tante volte mi sono detta ‘ok, ha detto tante cattiverie, ma diamole un’altra possibilità’”.





“Adesso basta, non siamo un sacco da box. Quella è fatta così e non cambierà”, chiude Lulù Selassié. Secca la risposta di Sophie Cedegoni: “Se sbaglio saranno cavoli miei, però seguo la mia testa. Non mi interessa di quello che c’è stato in passato con Soleil, se adesso sento verità io sto bene e sto anche con lei. Ti dico che a me dispiace soltanto perché metti in dubbio la nostra amicizia”.

E ancora Sophie a Lulù Selassié: “Noi abbiamo un rapporto che va oltre tutto e tutti. Non mi piace che metti in dubbio il nostro legame.Se devi lanciare frecciatine vieni qui e parlami in faccia, anche meno! Con Sole ce ne siamo dette di tutti i colori, ma sempre in faccia. Poi comunque lei per me c’è sempre stata quando non stavo bene e lo stesso ho fatto io per lei”.