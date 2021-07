L’ex dama del Trono Over del programma di Maria de Filippi si è ritrovata improvvisamente a dover combattere per la sua salute. 49 anni, aveva confessato sulle pagine del numero del Magazine dedicato al programma, di aver scoperto di avere un tumore al seno. Il pubblico di Canale 5 l’ultima volta l’aveva vista al centro dello studio con Salvio Calabretta per l’attesa proposta di matrimonio. I due avrebbero dovuto celebrare le nozze questa estate, ma la scoperta del tumore ha cambiato tutti i piani.



In questo momento, è come se la dama stesse camminando “sui carboni ardenti”. L’ex dama infatti è in attesa di essere chiamata dall’ospedale Gemelli di Roma per eseguire l’operazione chirurgica e di certo, fa intendere, non vuole pensare di certo al matrimonio. Chi la conosce ricorderà infatti che alcuni anni fa Luisa Anna Monti, ha avuto un tumore maligno alla tiroide.









E ancora: “Un grazie ai miei Angeli custodi che mi hanno tenuto la mano ,un grazie al Prof Riccardo Masetti persona amabile e professionale sotto ogni aspetto e alla dott ssa @federica_murando un grazie al Prof Giovanni Scambia e alla sua équipe ,agli infermieri e gli oss anche loro angeli meravigliosi del policlinico Gemelli”.



Quindi Luisa Monti conclude: “Al mio meraviglioso fratellino e alla mia splendida cognata , al mio amore @salviocalabretta sempre accanto a me , alla mia amica x sempre @sabri_filosofia__ nn mi hai mollato un attimo a @paolomarzotto1964 alla mia Sister @denise.pantano distante ma accanto ogni istante a @sabrinamartinengo speciale come poche alle amiche di una vita Patrizia e Antonia”.

“Al mio Pelosetto Teddy un abbraccio alla redazione di U&D e un abbraccio mega a tutti voi che mi avete sostenuto con i vostri bellissimi messaggi – conclude Luisa Monti -. E a tante di voi che lottano ogni giorno contro questa bestia con coraggio , forza positività e un sorriso bello come il sole Siete una forza della natura un esempio da seguire 💪💪❤️ la prevenzione è tutto e può salvare la vita. Amatevi non perdete mai la speranza ..Viva la Vita ❤️vi adoroooo❤️❤️❤️#zittocancrochequiabbiamoda fare”.